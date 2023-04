Hi ha estudis que mostren que hi ha factors culturals que afecten la cultura demogràfica. L’estudi de la Fundació BBVA L’evolució de la parella a Espanya ho posa en evidència. Al nostre país, una de cada quatre parelles decideix no tenir fills. En aquests casos, el valor social dels fills baixa. Hi ha un nombre significatiu de parelles que renuncien a la procreació de manera conscient i planificada, perquè pensen que la seva relació pot tenir problemes amb l’aparició d’un fill, perquè consideren que en reduiria la llibertat personal. Fuig d’assumir responsabilitats que són per a tota la vida.

Al meu entendre, cal dissenyar polítiques actives a favor de la maternitat, però també cal afrontar un problema cultural de fons, la pèrdua de consciència sobre el valor i el significat de la vida humana.