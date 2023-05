Les dones en política local

Des de fa anys, per sort, les dones líders en política han deixat de ser l’excepció per convertir-se en la norma. Meritxell Batet, Inés Arrimadas, Laura Borràs, Marta Rovira... són líders que t’agradaran més o menys, però que han demostrat que una dona pot estar a la primera línia política amb els mateixos encerts i/o errors que un home.

Però quan es miren les llistes a les municipals, ai!, queda clar que el «sostre de vidre» continua existint. Tot i que s’ha incrementat tímidament en els últims anys, el percentatge de dones en política municipal s’ha estancat al voltant del 30%, una xifra gairebé igual a la de 2019. I la política, al final, no deixa de ser un reflex del que passa a la societat: les dones estem conquerint cada cop més espais de poder, però encara ens trobem lluny dels homes.

Per revertir la situació, cal molt més que màrqueting. També cal més que una llei de paritat. Fins que no hi hagi polítiques estructurals efectives que promoguin la igualtat en tots els àmbits, començant pel laboral, i que el repartiment de les tasques de la llar, criança i cures no es faci d’una forma realment efectiva, no es podrà equilibrar el nombre d’homes i dones en política municipal. I no per falta de ganes, sinó per qüestió de prioritats.