Alguns ja vam dir que l’arribada de partits feixistes a les institucions ens donaria un munt de notícies esperpèntiques i ridícules, si no fos per l’odi que traspuen.

Fa uns dies ens vam assabentar que Jesús Albiol, regidor de Cultura de Borriana, volia retirar tots els llibres de temàtica LGTBI+ amb «contingut sexual» de l’àrea infantil i juvenil. Segons el regidor per «protegir als menors de continguts pornogràfics i escandalosos»

Per fer aquest atac va dir que es basava en l’article 20 de la Llei 4/2011, de 23 de març, de biblioteques de la Comunitat Valenciana. Aquest article diu textualment «4. [sic] Els centres de la xarxa comptaran amb continguts en matèria de diversitat sexual, familiar, de gènere i de desenvolupament sexual respectuosos amb els drets humans. Als municipis de més de 25.000 habitants conformaran una secció específica.»

Anem a parts, primer de tot, és molt cansat que els sectors conservadors i d’ultradreta, estiguin tot el dia amb el mantra de Jessica Lovejoy dels Simpson, «és que ningú pensa en els nens?», quan es vol donar formació sexual als infants i joves.

Diria que als sectors conservadors ja els hi està bé que les noves generacions aprenguin sexualitat mitjançant vídeos porno, o influencers cunyats. Altres tenim idees tan escandaloses com que tant en la infància com en la joventut cal guiar a les persones a l’acceptació de la sexualitat com una realitat plural i diversa, basada en el consentiment i el respecte a l’altre, i així mateix, que les formes de sentir i ser són totes respectables, i que no n’hi ha unes de superiors a d’altres.

La batalla de la ultradreta i dels sectors fonamentalistes està clarament dividida en camps. El primer consisteix a amagar la realitat de les persones LGTBI+ en tots els àmbits de la societat en general, i especialment en els centres d’ensenyament. La segona és estigmatitzar les comunitats LGTBI+, tractant-les, d’anormals, malaltes o directament criminals.

La idea que contes infantils com La nena que tenia dos pares, El llibre de les famílies o Kike i les Barbies, són pornogràfics solament pot sortir d’algú ple d’odi i ignorància. Intentar retorçar la llei perquè digui el que tu vols, contra tot criteri tècnic o científic és una altra característica del feixisme. Els llibres de temàtica LGTBI que estan en la zona infantil i juvenil s’han de quedar en eixa zona segons un informe tècnic emès per la Biblioteca Municipal de Borriana que assenyala que «la secció ja està creada a la sala juvenil, ja que els llibres amb contingut de diversitat als quals fa referència la llei són infantils i juvenils, destinats a públic infantil, per la qual cosa són a la biblioteca que pertanyen».

Pel que sé, l’alcalde de Borriana, pertanyent al PP, ha confirmat que els llibres de temàtica LGTBI+ de la zona infantil i juvenil es quedaran a l’àrea.

Tot i que aquesta tempesta quedarà en la pràctica en res, el fet que s’hagi polemitzat i tractat de contingut pornogràfic qualsevol mostra de la realitat LGTBI, fa que més d’un decideixi si val la pena sortir de l’armari, o si algun futur agressor se senti legitimat en la seva croada contra les «pornogràfiques» comunitats LGTBI+. No és casual que el mateix regidor fos protagonista de l’intent de censurar les revistes en valencià en la biblioteca, casualment algunes de caràcter infantil i juvenil. Si polemitzes una qüestió, ja sigui la realitat de les persones LGTBI+ o la llengua, estàs debilitant la legitimitat social d’aquesta qüestió.