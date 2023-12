Proves PISA? Aquí tenim sol

Aquesta setmana tocava educació. Els baixos resultats dels alumnes en les proves PISA han fet sortir experts en matèria educativa de sota les taules. Vinga tots a debatre sobre les maldats dels mètodes més moderns i de la poca exigència envers uns adolescents «sobreprotegits». Un debat amb molta fressa i massa gent dient que això ja es veia a venir i espolsant-se les responsabilitats. En canvi, una altra dada d’aquesta setmana ha passat molt més desapercebuda. I potser té bastant a veure amb els resultats de les proves PISA. Espanya té la pitjor nota en pobresa infantil de la Unió Europea.

Els adolescents catalans tenen una comprensió lectora que està molt per sota de la mitjana europea i de la dels països desenvolupats. També per sota de la mitjana de les comunitats espanyoles. Només per davant d’Andalusia, Ceuta i Melilla. Des de la Generalitat, amb una posterior rectificació, s’ha parlat aquesta setmana de «sobre representació» d’alumnat immigrant. No haurien de fer les proves? D’acord, potser sí. Si trèiem de la mostra els alumnes amb més dificultats que, en bastant més casos dels que ens pensem, acaben la Primària sense saber llegir correctament, els resultats de les proves PISA milloraran.

Però estarem amagant la realitat. I aquesta va més enllà de la immigració. Va d’economia. De la descompensació entre indústria i serveis. D’un país bolcat en sectors que generen llocs d’ocupació de poc valor afegit. I, per tant, de salaris baixos. Una economia de serveis que ha necessitat un fort increment demogràfic. Però aquest augment de població no ha arribat per fer créixer la cada cop més utòpica classe mitjana. La correlació és molt evident. Salaris baixos i estretors econòmiques a les famílies acaben repercutint, amb totes les excepcions que es vulguin, en les possibilitats formatives dels fills. Només cal mirar el percentatge de joves que arriben a la universitat en poblacions amb economies molt bolcades en el turisme. L’única solució passaria per un sistema públic d’educació molt potent. I aquí no el tenim. Es va preferir potenciar el sol i la platja; i deixar les aules i la formació professionals pels països europeus que tenen menys dies de clima suau.