Taules i policies

Les protestes que periòdicament i des de fa molts mesos fa la plantilla de la Policia Municipal de Girona freguen el ridícul. Però no perquè es disfressin d’esclaus del govern de Lluc Salellas o d’enterramorts per posar sota terra la confiança de Marta Madrenas, en el seu moment. Més aviat perquè fa massa que duren. Òbviament, ni l’actual responsable de Seguretat, Sílvia Aliu, ni el de Personal, Sergi Font, ambdós de Guanyem, tenen la culpa que el conflicte s’arrossegui des de fa temps però aviat podrien començar a acumular-ne.

El gener de 2017, l’encara cap de la Policia, Joan Jou, demanava més agents. No només per enxampar més lladres i infractors d’ordenances municipals sinó també per garantir la seguretat en la multitud d’esdeveniments que van succeint-se. En una ciutat on proliferen les activitats al carrer, moltes de les quals massives, hi ha d’haver policies. Actualment, la plantilla la formen 154 policies (a banda de tres administratius i set agents cívics), segurament pocs per les dimensions d’una ciutat de primera, en molts àmbits. Toca continuar negociant, en una taula, sense varetes màgiques, sense pressió constant de l’oposició i sense sindicals incendiaris, trobar alternatives als decrets i imposicions i a les protestes a la plaça del Vi.