Independentisme fragmentat

Quan el que es necessita és unitat, van els metges de l’independentisme i li recepten més fragmentació. L’eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, i el doctor en Filosofia i periodista, Jordi Graupera, han anunciat que el 23 d’abril presentaran una nova formació política, Alhora, i ja seran quatre (amb Junts, Esquerra i la CUP) les formacions que voldran pescar en aquest espai polític. I espera’t, que encara Aliança Catalana no ha anunciat els seus plans per a unes pròximes eleccions al Parlament.

Tot i que les (700) entrades per a la presentació (aquí tot té un preu, i en el cas que ens ocupa, són 12 euros) al teatre Borràs es van esgotar en menys de tres dies, i que encara ahir Ponsatí proclamava que aquest nou projecte polític aspira a convertir-se en «l’eix sobre el qual giri l’independentisme polític en el futur», no sembla que l’invent tingui massa arguments per triomfar. Graupera ja es va estimbar en el seu intent per ser alcalde de Barcelona, quedant fora de l’Ajuntament. I l’exconsellera... doncs això, continua buscant el seu minut de glòria ara que el procés fa baixada.

Entre tots plegats se superen. La desafecció es queda curta i els únics beneficiats són aquests polítics de mirada curta i lema clar: qui dies passa, anys empeny.