No és Messi, és Lamine

Lamine Yamal encara està en edat de créixer, recordem que només té 16 anys. Però, mentrestant, ja s’ha convertit en el líder ofensiu del Barça. Lewandowski, que li dobla (i més) en edat, cada dia és més intermitent i Raphinha, fitxat a cop de talonari, no acaba d’explotar el talent que sens dubte té. Així les coses, el joveníssim futbolista format al planter ja és tot un referent en l’atac de l’equip de Xavi. El seu gol al Mallorca, replet de talent, desequilibri i imaginació, és l’última mostra del que és capaç de fer en un camp de futbol. Els elogis es van multiplicar en la premsa i en les xarxes socials després del seu prodigiós colpeig per superar a Rajkovic, però Xavi va voler frenar l’eufòria a la sala de premsa. Ho va fer de manera contundent, llançant un missatge clar a aquells que vulguin vendre que estem davant el nou Messi. Xavi va jugar infinitat de partits amb el millor Leo i ho va guanyar tot. Sap que les comparacions amb l’argentí, especialment a Barcelona, només poden fer mal al ‘successor’ de torn. Messi només n’hi haurà un. Com només va haver-hi un Maradona o un Pelé. Lamine Yamal ha de fer el seu camí, continuar aprenent i consolidar-se en l’elit. En la història del futbol hi ha hagut centenars de casos de jugadors que apuntaven a llegendes i van acabar la seva trajectòria sense pena ni glòria. Encara que no sembla el cas de Lamine Yamal, per descomptat. El seu creixement futbolístic és constant, sostingut. No ha donat mostres d’haver perdut la concentració tot i que Xavi li dona racions de banqueta de tant en tant. Tots tenim ganes de veure’l de titular i això ens ha portat a reclamar la seva presència, però la gestió de Xavi està sent intel·ligent. És molt important no cremar-lo amb excés de minuts i responsabilitat. Encara s’està formant i cal observar la seva evolució, però els grans clubs faran ofertes salvatges per ell més aviat que tard. I aquí haurà d’aparèixer Laporta per dir-ho alt i clar, amb nitidesa: Lamine Yamal és intransferible.