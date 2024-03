Apostar per la ruralitat: una bona opció de vida personal i laboral!

Les dades de migració interna de Catalunya (publicades a l’IDESCAT) ens diuen que el balanç migratori es decanta: aquells que decideixen fer un canvi d’entorn vital migren de nucli poblacional gran cap a nucli petit. Aquest moviment cap a l’entorn rural però, no és uniforme a tots els sectors professionals. A ningú se li escapa que, com més lluny de la ciutat, més difícil atraure persones per ocupar determinats llocs de treball. Això és el que està passant a l’atenció primària i que, ara, també comencem a veure als hospitals comarcals. En conseqüència, tenim moltes dificultats per cobrir les places de professionals sanitaris als centres ubicats a les zones rurals.

Els professionals que estan en aquests àmbits mostren estar plenament satisfets de la seva decisió: són pobles petits, on tots es coneixen, on fa temps que es fa una atenció sanitària i social de forma integrada, on la velocitat és totalment diferent al de les grans ciutats.... natura, ruralitat... i sobretot vocació. Els qui han apostat per un canvi d’estil de vida estan encantats, molts parlen de reconciliació amb la medicina de família.

Però la realitat actual és que són zones «de difícil cobertura», com les anomenem, és a dir, on costa trobar professionals sanitaris perquè hi vulguin anar a treballar. És per això que la Generalitat de Catalunya ha posat sobre la taula un paquet d’incentius tant professionals, com personals, per facilitar que la ruralitat sigui valorada com una bona opció laboral.

El Pla d’ocupació de places de difícil cobertura en l’àmbit rural de l’atenció primària contempla que, d’una banda, els professionals de la salut que optin per aquests centres rebran un incentiu econòmic anual. A banda d’aquestes millores retributives, també es preveuen incentius de caire personal, com ara afavorir l’habitatge, la mobilitat, l’ocupació de la parella, l’escolarització dels fills i filles... tot un seguit d’accions que es treballen amb els ajuntaments implicats.

A la Regió Sanitària de Girona, 18 equips d’atenció primària, del total de 41 que hi ha, són considerats de difícil cobertura a partir d’un anàlisi tècnic i exhaustiu fet a tot Catalunya. Són equips de muntanya, d’interior, però també de la costa que pateixen un increment important d’usuaris durant la temporada d’estiu.

Així, es consideren de difícil cobertura, tots els equips d’atenció primària de la zona del Ripollès (Camprodon, Ripoll, Ribes de Freser-Campdevànol), a més de Besalú, Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas, Bàscara, L’Escala, La Jonquera, Llançà, Roses i Vilafant, Torroella de Montgrí, Celrà, Arbúcies-Sant Hilari, Lloret de Mar, a més dels equips de l’Alt Maresme de Canet de Mar i Malgrat de Mar.

Cal que des del Departament de Salut treballem colze a colze amb l’administració local i el teixit associatiu i empresarial dels municipis per què facilitar la incorporació de professionals de la medicina i infermeria a l’atenció primària d’aquests pobles és una tasca col·lectiva i que recaurà en benefici dels veïns i les veïnes. Esperem que el Pla d’ocupació de places de difícil cobertura en l’àmbit rural de l’atenció primària doni els seus fruits ben aviat i permeti donar una millor cobertura sanitària a la població i, alhora, tenir professionals satisfets tant professional com personalment.