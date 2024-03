Foc foc foc!, crida l’iconoclasta Christopher Hitchens només començar la conferència sobre la llibertat d’expressió (recollit en el llibre Giving the devil his due/ Dona al dimoni el que es mereix, de Michael Shermer, un al·legat a favor que tothom es pugui expressar lliurament), es refereix a la sentència del jutge del Tribunal Suprem Oliver Wendell Holmes l’any 1919 en el cas Schenck v. United States, «la més estricta protecció de la lliure expressió no hauria de protegir un home que en un teatre cridés foc foc foc per provocar el pànic… la qüestió és si les paraules per la seva naturalesa poden crear un dany greu en el moment present…» Quin va ser el foc que va provocar Schenck, membre del partit socialista de Filadèlfia?, escampar quinze mil fulls que encoratjaven els homes en edat militar durant la primera guerra mundial a fer valdre els seus drets, que segons Schenck eren el dret a no deixar-se intimidar, el dret a una vida lliure perquè quan s’ordena un home a lluitar contra la seva voluntat es viola la seva llibertat, el reclutament involuntari és una servitud prohibida per la tretzena esmena, però el socialista va ser condemnat per haver violat l’Acta d’Espionatge elaborada poc després que EUA entrés en guerra, la mateixa acta que ara encalça a Julian Assange pel cas Wikileaks, curiosament el jutge Holmes, en un cas semblant, però anterior en el temps, fallà a favor de l’acusat, «si bé obstruir la llei en temps de guerra pot afavorir l’enemic, la intenció de guanyar la guerra no hauria de pecar d’intolerància i privar la lliure expressió, és millor que qui disposa d’un poder quasi il·limitat i inqüestionable equivocar-se en el costat de la llibertat». Equivocar-se a favor de la llibertat, l’axioma d’Holmes.

L’alcaldessa de Ripoll Sílvia Orriols, ha estat multada amb 10.001 euros pel Departament d’Igualtat i Feminismes per unes declaracions que va fer a 8TV en un debat amb Ramón Cotarelo, on afirmava que l’arribada massiva d’immigrants transformaria Catalunya en un país islàmic amb violacions, ablacions de clítoris, matrimonis forçats… i remarcava que una tercera part de les 300 mesquites del país són salafistes, una llàstima, una llàstima perquè Tània Verge, la consellera del departament hauria d’haver recordat que la millor arma contra l’error o contra les declaracions tremebundes és la raó i qui diu la raó diu l’argumentació i argumentar significa primer reconèixer la llibertat de pensar diferent i després disposar de la suficient destresa intel·lectual per debatre amb solvència, utilitzar la cinta americana per tapar la boca talla de soca-rel un debat saludable i necessari que pocs s’atreveixen a encetar sobre la immigració, la immigració ha de ser o no controlada?, la integració és submissió?, els guetos són el resultat de discrepàncies culturals com ara les arrels teocràtiques?, afavoreix la immigració la delinqüència?, per què el Departament de la Tània Verge guarda silenci davant l’anul·lació de la dona per una part de la població immigrada?

Segons Hitchens no és només el dret d’una persona a ser escoltada sinó també el dret de qualsevol persona a escoltar qui té la paraula i cada vegada que tu silencies una persona et fas presoner de la teva acció perquè et negués el dret a escoltar. És de persona amb dos dits de front no caure en la temptació de silenciar un terraplanista o un conspiranoic, permeteu-li que airegi les seves teories i just després argumenteu-li perquè pot estar equivocat, sense cap esperança això sí que deixi de pixar fora de test, per cert, sabríeu argumentar el per què de les vacunes, per què la terra és rodona, o per què el canvi climàtic?

