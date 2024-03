Tots de festa al Sutton, paga Dani Alves

La decisió de l’Audiència de Barcelona de permetre que Dani Alves estigui en llibertat provisional fins que sigui ferma la sentència de quatre anys i mig de presó per haver violat una jove és absolutament ajustada a dret. Que un condemnat esperi fora de la presó la confirmació de la pena no és el primer, ni el segon, ni serà l’últim cop que passa. En el cas de l’exfutbolista del Barça, la justícia ha funcionat. Va ser acusat, jutjat i condemnat per uns fets provats. Ara bé, en aquesta història ha tornat a quedar que la justícia, o almenys la seva execució, no és igual per a tothom. Algú dirà, amb raó o sense, que la justícia és masclista, o racista, o (si volen) feixista... No sé si la jar ustícia espanyola és cap d’aquestes tres coses. El que sí crec saber és que és classista. Una justícia per a rics. Fem-nos una pregunta. Si la matinada del 30 al 31 de desembre de 2023, la mateixa noia hagués estat violada a la mateixa discoteca per un home, també brasiler i de la mateixa edat, però que en lloc de ser un futbolista de primer nivell fos un treballador d’una fàbrica, com hauria anat la història? Hauria estat condemnat «només» a quatre anys i mig? Podria sortir ara en llibertat provisional?

Em sembla que la resposta a les dues preguntes serien dos «no». Primer perquè el violador no futbolista hauria tingut molt més complicat que se li apliqués l’atenuant de «reparació de dany». La pena per violació va de 4 a 12 anys i a Dani Alves, que va dipositar 150.000 euros per «reparar els danys» soferts per la víctima, se’l va condemnar a 4 anys i mig. Ara, per esperar que la sentència sigui ferma, l’exfutbolista del Barça tindrà la llibertat provisional pagant una fiança d’1 milió d’euros. Un violador amb recursos econòmics més modestos ho hauria pogut pagar? No. Però Dani Alves sí. Pagar 150.000 euros li va ser fàcil al brasiler, perquè el pare de Neymar va avançar els diners. Aquest cop serà més lent, papa Neymar és generós però no burro, i li ha dit a Alves que el milió d’euros el posi ell de la seva butxaca. No cal preocupar-se. Dani Alves acabarà pagant i, ben aviat, podrà tornar un vespre al Sutton a celebrar que, efectivament, la justícia funciona. I si tens diners, encara funciona molt millor.

