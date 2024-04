El salt polític de Tomàs Molina

Vaig haver de veure dues vegades el vídeo on Tomàs Molina anunciava que aniria a la candidatura d’ERC a les europees per creure’m que anava de debò. Els meteoròlegs de la corpo ja fa temps que són estrelles mediàtiques, i per aquest motiu l’han fitxat els republicans, aprofitant l’excusa del canvi climàtic. No sé, però, si els acabarà de sortir bé la jugada. Molina es juga el prestigi professional que s’havia guanyat durant quatre dècades, i per molt que deixi de sortir en pantalla, seguirà a TV3 i és inevitable pensar si treballarà com a meteoròleg o com a candidat d’ERC. De fet, el Consell Professional d’Informatius i Esports ja ha expressat la seva incomoditat perquè «malmet» la imatge d’independència periodística de la cadena. D’altra banda, caldrà veure com encaixa amb el partit i les seves directrius després de les eleccions. Si una cosa van demostrar els experiments electorals de Junts és que fer candidatures pensant només en el ressò mediàtic és pa per avui i fam per demà, ja que moltes de les estrelles fitxades -ni que sigui amb tota la bona voluntat del món- topen després amb la «muralla» de les inèrcies partidistes, es desinflen i acaben marxant per la porta del darrere. És positiu que a la política hi entri aire fresc, però cal que sigui més que postureig.

Subscriu-te per seguir llegint