Espanya ha estat durant una dècada la gallina dels ous Golden Visa, on personatges en bona part ombrívols compraven cases amb dret de residència adossat. Els benemèrits ressaltaran que aquest fast track amb habitatges de mig milió d’ara endavant discrimina els immigrants no milionaris. Amb permís dels altruistes, una dècada d’aquest regal de Rajoy als invasors suposa una altra amenaça d’extinció de les classes mitjanes espanyoles, aixafades pels nous rics russos i xinesos que no han repoblat l’Espanya buidada. Han col·lapsat la costa saturada amb els seus diners més aviat negres, atès que bona part de les sol·licituds mai no es van revisar.

Visca Espanya, i sobretot Visc a Espanya per sobre de les possibilitats dels nadius. Emocioni’s amb els discursos a favor d’Ucraïna del país que ha absorbit 3.500 milions en inversors russos amb la seva Golden Visa. Estem fora de perill d’un bombardeig de Putin, equivaldria a deixar anar la bomba sobre Sant Petersburg. Els visats de pagament no encareixen el sentiment patriòtic, sinó que el devaluen al nivell de transacció econòmica. La pertinença es redueix a una inversió temporal, perquè l’essència d’expressions com ara nòmades digitals és que volen anar a un entorn més avantatjós.

Pedro Sánchez proposa exiliar les Golden Visa, abans que el país es divideixi en espanyols temporals i espacials. La rècula dels primers està composta pels qui han passat la major part del temps en aquesta geografia, hi hagin nascut per obligació o per elecció. Es canviarien amb gust pels espanyols temporals, que es poden comprar un tros de l’apetible pell de toro i beneficiar-se dels avantatges conquerits pels expulsats. Els que han gaudit del país han de desplaçar-se agraïts a zones menys cobejades, mentre són substituïts per personatges de qualitat humana indubtable, i que amb certa freqüència (vegin-se les denúncies de Transparència Internacional) han robat fins a la targeta de crèdit.

Subscriu-te per seguir llegint