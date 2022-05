Paraíso, la sèrie original Movistar Plus+ de ciència ficció produïda en col·laboració amb The Mediapro Studio, arriba al final. L’última temporada s’estrenarà completa sota demanda el dijous 16 de juny. Divendres va tenir lloc la première del primer episodi de la nova entrega al Festival de Cinema d’Alacant, que va comptar amb la presència dels creadors, Fernando González Molina i Ruth García, acompanyats dels actors Macarena García i Pau Gimeno. A més, el Teatre Principal d’Alacant va acollir la gala inaugural del Festival, on es van lliurar els premis als homenatjats d’aquest any, entre els quals hi ha dos pilars de l’equip de Paraíso.