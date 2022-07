Mediaset España produirà un especial amb motiu del 50è aniversari de la Reina Letizia. El grup audiovisual ha anunciat que ha posat en marxa la producció d’una nit especial per commemorar l’aniversari de la monarca, que serà presentada per Sonsoles Ónega i que formarà part de l’oferta de continguts de Telecinco la temporada vinent. La presentadora de Ya es mediodía estarà al capdavant d’aquest reportatge biogràfic, que farà un exhaustiu repàs de la seva trajectòria personal i professional, i també repassarà l’evolució de la seva figura des que es va fer públic el seu compromís amb el Príncep d’Astúries el 2003 fins a l’actual paper institucional com a reina consort d’Espanya.