Les marques HBO Max i Discovery+ es fusionaran en una única plataforma de streaming que començarà a operar a l’estiu del 2023, va anunciar aquest dijous el conseller delegat (CEO) de la nova companyia Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Es desconeix el nom amb què es comercialitzarà aquesta nova plataforma que, d’entrada, naixerà amb una base d’usuaris superior als 90 milions arreu del món en combinar els dos serveis ja existents.

HBO Max, llançat fa dos anys amb l’objectiu de convertir-se en la principal competència de Netflix i Disney+, suma en l’actualitat 76,8 milions d’usuaris arreu del món. Per la seva banda, Discovery+ compta amb uns 24 milions de subscriptors, sobretot als EUA.

El nou servei unirà els catàlegs de WarnerMedia i Discovery, que van iniciar un procés de fusió aquesta primavera per convertir-se en el segon grup mediàtic més important d’Amèrica del Nord, només per darrere de The Walt Disney Company. Així, el nou conglomerat és propietari de marques tan populars com HBO, CNN, Warner Bros., Eurosport i DC Comics, que passaran a integrar la programació de la nova plataforma. «Al cap i a la fi, posar tot el contingut junt era l’única manera de fer aquest negoci viable», va explicar el cap d’estratègia de streaming, JB Perrete, durant una trucada amb inversors.

La unió dels dos serveis arriba en un moment en què el mercat de l’streaming comença a mostrar els seus primers signes de saturació. Netflix suma dos trimestres perdent clients; CNN+ va clausurar el seu servei un mes després del seu debut i altres apostes com Apple TV+ no acaben d’arrencar malgrat comptar amb inversions milionàries. Al respecte, Zaslav va avançar que el seu grup ja treballa amb la idea d’oferir una subscripció més barata, fins i tot gratuïta, a canvi d’anuncis, el mateix que Netflix implementarà l’any que ve. Aquesta mateixa setmana, la factoria va decidir cancel·lar l’estrena de Batgirl, un film ideat per llançar-se per HBO Max, després d’invertir-hi 90 milions de dòlars.