El nord-americà Jim Capobianco, un dels guionistes i creadors més prestigiosos de l’animació busca al Cartoon Forum de Tolosa coproductors per a una sèrie animada sobre Leonardo Da Vinci, que servirà de preqüela a la pel·lícula The Inventor. «El que és emocionant amb Leonardo Da Vinci és el seu talent per a l’art, la invenció, la curiositat en general amb què volem inspirar els nens per ser els seus propis Da Vinci», explica a EFE Capobianco.

El creador, nominat a l’Òscar el 2008 pel guió de Ratatouille, i coguionista també d’èxits de Disney com El Rei Lleó o El geperut de Notre Dame, té ara entre mans un nou projecte, Leo’s Workshop. Amb ell pretén narrar en diversos episodis el període de més creació de Da Vinci, la seva estada a Milà quan l’artista treballava per a Ludovica Sforza. La pel·lícula The Inventor que s’estrena als Estats Units el 2023, per la seva banda, se centrarà en els últims anys del geni italià del Renaixement a França, on va treballar per al rei Francesc I. Apropar la figura de Leonardo Da Vinci als nens els mostrarà, segons Capobianco, «que poden ser tan enginyosos i artístics».