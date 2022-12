Emprenedors, celebracions, paternitat, culte al cos, oci hiperactiu i modernes tecnologies són els temes que Leo Harlem aborda als seus nous monòlegs produïts per Globomedia (The Mediapro Sudio), que arribaran a Movistar Plus+ el 10 de gener.

Leo Talks vol ser «una teràpia de xoc contra l’excés de motivació que es viu avui dia», segons expliquen en un comunicat conjunt la plataforma de pagament i la productora. Sis xerrades, compostes de nous textos originals, on l’humorista «exerceix de desmotivador», defensant que la millor versió d’un mateix és la que menys esforç ens exigeix. I ho fa amb l’ajuda d’una intel·ligència artificial molt peculiar que sembla haver-ne vist de tots colors; i fent ús de vídeos, notícies i estadístiques que demostren la seva teoria que potser ens estem passant una mica de rosca.

Amb la seva peculiar forma del veure la vida, Leo Harlem demostra que els emprenedors són gent que somia per damunt de les seves possibilitats, que les celebracions s’han descontrolat, que les dificultats per criar els fills no són un problema nou, que les contínues activitats d’oci ocupen tot el nostre temps lliure, que el culte al cos no és del tot saludable i que les modernitats tecnològiques no fan la nostra vida més fàcil.

Aquestes sis xerrades «desmotivadores» venen precedides per l’èxit de Leo Harlem, 20 años no es nada, l’espectacle estrenat a l’abril per celebrar les seves dues dècades al damunt els escenaris i que ja es troba disponible al catàleg de la plataforma.