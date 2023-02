Amb només 23 anys Sinéad O’Connor es va convertir en una superestrella musical gràcies a èxits com Nothing Compares 2U, però tres anys després la seva carrera se’n va anar en orris. Movistar + estrena dilluns Sinéad O’Connor: Nothing Compares, un documental que recorre el seu apogeu i caiguda a través d’aquells anys transcendentals en què l’artista va decidir no quedar-se callada i utilitzar la seva fama com a altaveu en contra de les causes que creia injustes. Arran d’això, la indústria musical la va titllar de rebel i li va donar l’esquena. El documental mostra com no seguir el corrent dominant li va costar la carrera.