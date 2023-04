Joan Company, soci i director general, explica que Finques Company va néixer a Llançà el 1963, el 1991 va obrir una oficina a Figueres, des del 1995 que són a Roses, i l’any 2008 van arribar a Girona.

Aquest any Ceigrup-Finques Company està de celebració: 60 anys!

Efectivament, enguany celebrem el 60è aniversari, des que el nostre fundador, Josep Company Molar, va començar l’activitat immobiliària en una petita oficina a Llançà. En aquella època, l’any 1963, era quan s’iniciava el fenomen del turisme a la Costa Brava. Aquells primers vint-i-cinc anys, que el pare sempre va mantenir un tracte molt directe i personal amb els clients, on tot es basava en la confiança i l’honestedat professional, són els valors que des de sempre hem assumit i han esdevingut la nostra cultura d’empresa, que ha servit per guanyar-nos la fidelitat de molts clients.

Com ha evolucionat Ceigrup-Finques Company durant aquests anys?

A partir de la incorporació del meu germà Josep i jo mateix (1987) vam optar per créixer i no limitar-nos a una única oficina a Llançà. Així doncs, l’any 1991 vam obrir una oficina a Figueres, després una altra a Roses (1995), i des del 2008 que som també a Girona. A més de l’activitat d’intermediació de les compravendes i dels lloguers, oferim serveis immobiliaris d’administració de comunitats de propietaris, gestió patrimonial dels lloguers, el lloguer turístic, assegurances, valoracions, entre altres. Actualment, disposem d’un equip humà d’una seixantena de persones, format i especialitzat per garantir un servei professional i de qualitat als nostres clients. També som socis fundadors de la xarxa immobiliària Ceigrup, que fa més de 30 anys que agrupa els millors professionals de la província de Girona.

Com veu la situació actual del mercat immobiliari?

Cal distingir el mercat del lloguer i el de la compravenda. D’una banda, el lloguer presenta una problemàtica molt complexa: hi ha molta demanda i necessitat d’habitatge de lloguer, però malauradament l’oferta és molt limitada. Aquest fet provoca que la tendència dels preus sigui a l’alça, i per a moltes famílies i sobretot pels joves, és molt difícil accedir a un habitatge. Caldria molta més inversió pública en habitatge social, i una legislació que doni seguretat jurídica als propietaris que volen posar un pis de lloguer. La realitat, però, és que les polítiques dels governs i administracions públiques van en sentit contrari. I de l’altra, la compravenda. Aquests darrers tres anys, malgrat que s’ha viscut una pandèmia mundial, una inflació desbocada que ha provocat una alça dels tipus d’interès hipotecaris, en termes generals, el mercat immobiliari s’ha mantingut estable. Actualment, seguim en una situació d’incertesa econòmica i constatem que des de principis d’any, s’han registrat menys operacions, els preus dels habitatges han tendit a estabilitzar-se, i en alguns casos, fins i tot, han baixat. Confiem que en els mesos vinents es contingui la inflació i se superi aquest context inestable, que permeti cobrir la gran necessitat d’accés a l’habitatge.