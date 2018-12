Què fer davant d'una hemorràgia nasal?

Pràcticament a totes les persones, en algun moment de la nostra vida, ens ha sagnat el nas. Es tracta d'una cosa molt freqüent, especialment en les edats extremes de la vida, en la infància i en la tercera edat.

"Les causes difereixen segons el període. En el cas dels nens pot donar-se per exemple pel cop directe d'un cop de pilota, o per furgar-se massa, mentre que en els majors solen ser degut a la fragilitat de la paret del vas sanguini en la fossa nasal. de fet, amb l'edat és més fàcil que es trenqui el vas sanguini, i òbviament més en la fossa nasal ", adverteix a Infosalud en una entrevista el metge del Pla de Salut de Creu Roja Espanyola, Juan Jesús Hernández.

Des del punt de vista mèdic explica que es tracta d'una hemorràgia interna que s'exterioritza per un orifici natural, en aquest cas el nas. "La gran majoria són autolimitades, és a dir, que en pocs minuts es controlaran. Hi ha d'haver un problema mèdic o una lesió mèdica més traumàtica perquè realment es compliquin i necessitin d'un trasllat a Urgències", precisa l'expert.

De fet, insisteix que normalment, sense fer res, en 10 minuts aproximadament les hemorràgies nasals es controlen. "El primer auxili que cal fer sempre és la pressió sobre la fossa que sagna. Mai cal taponar amb un paper o un cotó, sempre està contraindicat perquè no fa realment res", precisa l'especialista en primers auxilis.

Sobre com intervenir davant d'un sagnat nasal, primer i sobretot després d'un cop, Hernández aconsella valorar que no es presenti un dolor excessiu després de la pressió directa al nas, ja que en aquest cas caldrà procedir al trasllat al centre mèdic per possible fractura.

Si no hi ha dolor, la següent indicació és pressionar de manera directa la zona externa del nas, en concret sobre la fossa sagnant, i més concretament precisa que en el vorell de l'os del nas. "És en aquest punt on cal pressionar, ia més amb el cap inclinat cap endavant sempre. Cal pressionar sobre la vora, especialment inclinada amb el cap avall, per evitar que aparegui una sensació de fàstic i de vòmit, que pot empitjorar la situació, o que la persona s'ennuegui amb la seva pròpia sang i sorgeixi un problema pitjor ", explica.

El metge de la Creu Roja afirma que únicament procedirà al taponament de la fossa nasal el facultatiu del centre de salut o d'auxili en cas que ho consideri necessari, però mai ha de realitzar-cap persona que no sigui sanitària. Simplement, segons insisteix, amb la pressió directa a la fossa nasal sagnant en 10 minuts s'hauria de controlar el sagnat. Si no es resol en aquest temps aproximat s'haurà llavors acudir a Urgències, aconsella Hernández.

Un altre dels perills de taponar amb cotó la fossa nasal sagnant és que aquest material deixa anar pèl, que al seu torn pot incidir en la cicatrització de l'hemorràgia. "En alguns casos, a més, es corre el perill que aquest cotó en forma de boleta sigui aspirat i es desplaci cap a la part posterior de la fossa nasal. Llavors, no només tindrem hemorràgia nasal, sinó també un cos estrany que hauran de extreure al centre de salut. Amb la qual cosa els taponaments representen part d'un tractament que ha de fer sempre el personal sanitari ", reitera l'expert.

D'altra banda, i un cop s'hagi controlat l'hemorràgia, l'especialista recomana no sonar-se el nas en almenys una hora, ja que si no es corre el risc que el coàgul format es torni a trencar i s'hagi reiniciat el sagnat.

Hemorràgies nasals especials

El doctor Hernández destaca un aspecte molt important sobre les hemorràgies nasals en els casos de grans traumàtics, persones que es troben inconscients després d'una caiguda o accident, ja que una hemorràgia amb alteració de consciència, després d'un gran traumatisme, pot indicar que el que hi ha és una fractura dels ossos del crani.

"Es tracta en aquest cas d'una situació molt greu, que necessita trucar al 112 com més aviat. A més, cal moure a l'afectat el menys possible perquè es corre el risc de fer-ho de forma inadequada i, en conseqüència, de generar una lesió medul·lar . Aquestes fractures es manifesten amb hemorràgies que surten per l'oïda o pel nas, oa través d'un hematoma al voltant dels ulls. Aquí tampoc es faria taponament perquè si es tapona es pot augmentar la pressió intracranial. Però són casos excepcionals ", alerta .

D'altra banda, l'expert de la Creu Roja demana tenir en compte aquelles persones que estan en tractaments farmacològics que interfereixen en la coagulació, i per tant que faran que l'evolució d'aquesta hemorràgia nasal sigui pitjor. "En aquests casos l'hemorràgia serà més difícil.