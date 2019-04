Recomanen fomentar l'hàbit de la lectura entre les persones amb demència i Alzheimer

Els experts de la Fundació ACE-Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center recomanen promoure la lectura entre les persones amb demència com a instrument per treballar el llenguatge i la memòria.

L'habilitat lectora és un dels processos que les persones perden més tard amb l'edat i la malaltia però és habitual que, progressivament, abandonin aquesta pràctica per l'esforç que els suposa seguir el fil del relat i mantenir l'atenció en allò que estan llegint.

Així, coincidint amb la celebració de Sant Jordi aquesta setmana, des de la Fundació ACE es recomana als familiars i als cuidadors de persones amb demència que els facilitin aquesta activitat acompanyant-los en la lectura i posant a la seva disposició un llibre o un diari o escrivint-los, per exemple, un text breu i amb lletra clara.

La sotsdirectora de la Unitat d'Atenció Diürna de Fundació ACE, Amèrica Morera, recomana als familiars i cuidadors tenir en compte les necessitats específiques de la persona i l'estat de la malaltia per adequar i facilitar les lectures.

En les fases lleus de les demències, es recomana que la persona afectada llegeixi relats curts, contes o notícies a la premsa, i en la fase moderada és aconsellable recórrer a textos com la poesia o històries curtes que tinguin pocs personatges.

En la fase avançada de la malaltia s'hauria d'optar per la lectura de paraules o frases, escrites amb claredat, com refranys, dites populars i la lectura de textos que tinguin un significat per a ells i que els traslladin a una vivència pròpia.

Els experts de la fundació també assenyalen que, sempre que sigui possible, llegeixin acompanyats, per potenciar els efectes beneficiosos de la lectura.

«Llegir acompanyats ens permetrà comentar l'argument, parlar dels personatges o dels records que ens desperta la lectura i, en el cas que la reacció no sigui positiva, parar l'activitat», han indicat des de la fundació especialitzada en la malaltia d'Alzheimer.