Per què mengem sense gana?

En el cervell hi ha un circuit cerebral responsable que seguim menjant encara que ja no tinguem gana i les nostres necessitats energètiques estiguin cobertes, pel que pot ser un nou objectiu per als tractaments "contra l'obesitat i els afartaments".

Els responsables d'identificar aquest circuit és un grup de científics de la Universitat de Carolina del Nord (EUA) que han publicat avui la seva troballa a la revista especialitzada Neuron.

"Aquest circuit sembla ser la forma en què el cervell et diu que si alguna cosa té un sabor realment bo, llavors val la pena el preu que pagueu per obtenir-lo, així que no t'aturis", va il·lustrar l'autor principal de l'estudi, Thomas Kash.

En experiments de laboratori, l'equip de Kash va trobar una xarxa específica de comunicació cel·lular que emana de la regió del cervell que processa les emocions, motivant ratolins a seguir menjant aliments saborosos encara que les seves necessitats energètiques bàsiques estaven satisfetes.

L'existència d'aquest circuit cerebral en mamífers podria ajudar a explicar per què els humans sovint mengen de més en un entorn modern de menjar "abundant i deliciosa", diuen els autors.

Producte de l'evolució

El circuit és un subproducte de l'evolució, quan els menjars rics en calories eren escasses, de manera que els nostres cervells van ser dissenyats per devorar tantes calories com fos possible perquè ningú sabia quan vindria el proper "súper àpat".

Seguir aquest instint ara, en un moment d'abundància, pot portar a l'obesitat, una malaltia que afecta aproximadament al 40% dels adults als Estats Units i que origina afeccions relacionades, com la diabetis, malalties del cor i càncer.

"Hi ha tant menjar ric en calories disponible tot el temps ara, i encara no hem perdut aquest cablejat que ens influeix perquè mengem la major quantitat de menjar possible", ha apuntat Kash.

Experiments en els últims anys han suggerit que el nostre cablejat per a l'alimentació hedonista involucra la nociceptina, una petita proteïna que funciona com una molècula de senyalització en el sistema nerviós dels mamífers.

Kash i els seus col·legues van dissenyar ratolins perquè produïssin una molècula fluorescent al costat de la nociceptina, il·luminant les cèl·lules que condueixen els circuits de la nociceptina.

Hi ha múltiples circuits, però Kash i els seus col·legues van observar que un en particular es va activar quan els ratolins van tenir l'oportunitat de consumir aliments rics en calories.

Aquest circuit es projecta a diferents parts del cervell, incloses les conegudes per regular l'alimentació, i comença a l'amígdala, la regió cerebral que processa les emocions.