Revisió de la piràmide dels aliments

Però, per portar un ritme de vida cent per cent saludable es necessita, a més, estar bé emocionalment, fer activitat física i aconseguir un bon equilibri entre les calories que es consumeixen i les que es gasten. Així ho revela l'última versió de la piràmide dels aliments, que val la pena repassar per viure cada dia millor.

La piràmide nutricional no és res més que un gràfic que reflecteix el que hauríem de menjar per seguir una dieta equilibrada. Està avalada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i cada país, a través dels seus comitès científics, l'adapta amb l'objectiu que la seva valuosa informació arribi de la millor manera a la seva gent. Per això, recentment, la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) ha proposat algunes modificacions a la piràmide clàssica amb la finalitat d'incorporar alguns hàbits saludables tant o més importants que alimentar-se sanament.



Els hàbits saludables i els bons costums a l'hora de menjar



La base de la piràmide dels aliments ja no està configurada per un grup d'aliments, sinó per un conjunt d'hàbits que contribueixen a mantenir un estil de vida saludable. Aquesta és la gran novetat que posa, negre sobre blanc, que no n'hi ha prou amb menjar bé, cal complementar l'alimentació amb altres bones pràctiques:

- 60 minuts diaris d'activitat física. Com bé va dir el professor Javier Aranceta, president del comitè científic de la SENC, en presentar la nova base de la piràmide: "La salut és en un 50% el que ens movem". Sens dubte, el moviment és sinònim de salut. Caminar 10.000 passos diaris és la recomanació, la qual cosa equivaldria a caminar una hora al dia.

- Equilibri emocional. Els estats d'ànim solen predisposar a menjar més o menys, a consumir aliments de bona o mala qualitat. Per exemple, una persona trista pot perdre la gana, mentre que una d'ansiosa pot arribar a consumir aliments de manera compulsiva. En aquest sentit, el suggeriment dels experts és clar: el millor és comprar els aliments i cuinar-los, i així ens mantenim aliens als estats d'ànim.

- Equilibri energètic. És una regla bàsica: si mengem més del que gastem fent exercici, ens engreixem. Si mengem menys, ens aprimem, mentre que, si equilibrem consum i despesa, mantenim un pes corporal saludable.

- Tècniques culinàries. Evitar els fregits resulta summament positiu. Cuinar al vapor, a la planxa, al forn o bullint els aliments són les opcions més saludables.

- Beure prou aigua. La hidratació és una part decisiva de l'alimentació. No es tracta de beure qualsevol líquid (begudes amb gas, sucs, etcètera), sinó de beure aigua. A grans trets, els homes requereixen dos litres i mig al dia, mentre que les dones estan ben hidratades bevent-ne dos. En el cas dels nens hi ha un matís: necessiten beure certa quantitat de líquid al dia depenent de la seva edat i, com s'ha dit, del seu nivell d'activitat (equilibri energètic).

En resum, l'última revisió de la piràmide dels aliments posa la lupa sobre algunes pràctiques fonamentals per portar un estil de vida saludable. L'alimentació continua sent protagonista, però els bons hàbits, com ara caminar o viure positivament, sens dubte, són aliats inavaluables. No hi ha nutrició sense equilibri físic i emocional, tampoc n'hi ha si es va al gimnàs cada dia i es menja a base de llaunes. L'ésser humà és un tot i, consegüentment, per mantenir-se bé necessita "alimentar" tant el cos físic com l'àrea emocional bevent aigua, adoptant bones pràctiques culinàries i vivint positivament.