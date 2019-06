Iniciatives d'entitats gironines, finalistes en un concurs per rebre 5.000 euros

Un projecte de la Fundació Autisme Mas Casadevall de Serinyà per promoure l'envelliment actiu a través d'una plataforma de rehabilitació cognitiva, un programa de rehabilitació cardíaca impulsat per Macor de Maçanet de la Selva o tallers ocupacionals i grups de suport per a l'Associació de Malalts d'Alzheimer i Familiars Ama de Figueres són algunes de les propostes que opten a un concurs de la farmacèutica Cinfa. Coincidint amb el seu cinquantè aniversari, l'empresa llança la iniciativa «Contigo 50 y más» per donar suport amb 5.000 euros cadascun a una cinquantena de projectes impulsats per entitats de pacients.

En total, hi participen 610 projectes de tot l'Estat, un centenar dels quals de Catalunya. Les candidatures es poden consultar i votar al web contigo50ymas.com fins al 30 de setembre.

Entre les entitats gironines seleccionades hi ha Mifas, amb un projecte de vela adaptada per a persones amb discapacitat física, o Forçame, de Lloret de Mar, per oferir fisioteràpia a persones amb atròfia muscular espinal.