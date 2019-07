El superaliment africà recomanat per perdre pes sense esforç

Han arribat a anomenar-ho la "superfruita". Es tracta d'un aliment que fins fa poc era exòtic però que ara ja s'està popularitzant. És el "baobab" un fruit africà que, tal com indiquen els nutricionistes, pot ajudar-te a aprimar per una senzilla raó: és un ingredient que sadolla i et permet evitar picar entre hores o arribar a l'hora del dinar amb massa gana. Recorda que hi ha dos tipus de gana: la real (la que podríem anomenar la "física") i la psicològica, la que se soluciona amb un simple got d'aigua abans de dinar o de sopar i que té a veure més amb l'ansietat que amb la sensació real de fam.

El baobab és un fruit africà que també està catalogat com a superaliment per les seves propietats i pels beneficis que aporta a la salut. I és que a més de per perdre pes és important que comencis a menjar fruita i tot tipus d'aliments naturals per millorar la teva salut. Però aquest aliment té més beneficis. També és molt fàcil de cuinar i d'incloure-la en la dieta.

L'arbre baobab és originari d'Àfrica i el seu fruit ha estat una de les fonts principals de nutrició en la dieta sud-africana. El fruit té un aspecte similar al coco, ronda el quilo i mig de pes per unitat i té un gust agredolç que molts combinen, per exemple, amb el iogurt o amb un altre tipus de fruites a les postres. Recorda que és molt important que et fixis en l'aliment amb el que acabes els teus menjars i en el que beus mentre menges. Les calories líquides també són importants.

En aquest cas la polpa del baobab la pots consumir en forma de pols. Però hi ha moltes més presentacions. Tria la que més t'agradi i busca receptes que siguin fàcils i assequibles.

També és fonamental que et moguis més. I no parlem només de fer esport. Sortir a fer una passejada, deixar el cotxe una mica més lluny del teu lloc de treball o començar a caminar després de cada àpat poden ser una bona estratègia a l'hora de lliurar-te d'aquests quilos de més que tant acomplexen i contra els que volen lluitar molt que s'han de sumar a l'"operació biquini". Però recorda que has de començar a millorar la teva vida, no només el teu cos. És fonamental per tenir hàbits de vida saludables.