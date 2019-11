Premien l'acció contra el tabaquisme de l'Institut d'Assistència Sanitària

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha rebut el premi de la Societat Catalana pel Control i Tractament del Tabaquisme (SCATT) a la iniciativa en la lluita contra el tabac en el marc del Dia Mundial sense fum 2019. L'acte de lliurament es va celebrar el 25 de novembre en el decurs del V Simposi de la societat científica que es va dur a terme a l'Hospital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià. Durant l'acte inaugural de la jornada, a càrrec de la presidenta de l'SCATT, Àngela Martínez, la subdirectora a Girona de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Lluïsa Mas Mayor, i el director mèdic de l'hospital, Josep Costa, es va subratllar la «preocupació» de tot el sistema sanitari pel consum de tabac, un hàbit del qual se'n deriven a Catalunya més de 9.000 morts a l'any.

El simposi va comptar amb la intervenció d'experts que van compartir diferents experiències vinculades al tabaquisme i a l'acció contra l'hàbit de fumar. Concretament, la cap de prevenció de l'IAS, Rosa Carreras, va explicar les accions de l'organització que s'han dut a terme al llarg dels últims quinze anys, tant en l'àmbit dels professionals com dels pacients i la ciutadania en general. La doctora va informar que «la prevalença del consum del tabac entre els treballadors de l'IAS ha passat del 40,7% l'any 2009 al 19% l'any 2018.



Dia Mundial sense Fum

Cada any i amb motiu del Dia Mundial sense Fum, la comissió específica de l'IAS encarregada de les accions de la institució dirigides a la lluita contra el tabac, organitza una festa al Parc Hospitalari Martí i Julià, oberta a la ciutadania, pacients i familiars, i treballadors per sensibilitzar sobre els perjudicis de fumar. També són nombroses les activitats que en aquest marc es fan des de l'àmbit de l'atenció primària de l'IAS. L'IAS forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum.

Segons l'enquesta de salut de Catalunya de 2018, la prevalença del consum de tabac –diari i ocasional– en la població de 15 anys i més és del 25,6% –30,9% els homes i 20,5% les dones– i el 9% de les persones està exposada al fum ambiental del tabac a la llar –sense diferències entre homes i dones–. El consum de tabac és superior en grups d'edat més joves i en les persones amb un nivell d'estudis secundaris. Tant en general com per edat i nivell d'estudis, els homes tenen una prevalença més alta que les dones –i s'arriba a una diferència de 12 punts de percentatge entre homes i les dones de 15 a 44 anys i de 10 punts de percentatge entre els homes i les dones amb estudis secundaris–. El percentatge del consum de tabac ha disminuït en el període 1994- 2017. A l'any 2017, aquesta tendència decreixent només s'observa en les dones i l'any 2018 hi ha un lleuger creixement en ambdós sexes. Pel que fa al percentatge de població exposada al fum ambiental del tabac a la llar, continua disminuint des de 2006.