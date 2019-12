El laboratori clínic del Trueta estrena espai al costat d'urgències

El laboratori clínic d'urgències de l'Hospital Josep Trueta de Girona ha estrenat aquesta setmana el nou emplaçament, situat al costat del servei d'urgències. El trasllat va començar el 9 de desembre i es va donar per finalitzat aquest dimecres, però des de principis de setmana ja va començar a ser operatiu. Des de 2016, aquest laboratori s'ocupa exclusivament d'analitzar les peticions urgents generades a l'hospital mateix, mentre que al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Gironès) s'hi deriven totes les mostres no-urgents, les d'atenció primària, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) i l'Hospital de Campdevànol (Ripollès). El trasllat del laboratori a Salt ha permès augmentar un 13% l'activitat i un 31% la complexitat.

Durant les obres d'ampliació del servei d'urgències del Trueta, el laboratori clínic estava ubicat a la primera planta de forma provisional, ja que es necessitava l'espai per l'assistència de pacients. Una vegada s'han acabat les dues primeres fases de les obres d'urgències, el laboratori s'ha pogut tornar a traslladar al seu emplaçament.

Actualment hi treballen 17 persones, entre facultatius i tècnics de Laboratori, i s'hi realitzen totes les proves urgents que se sol·liciten internament al Trueta. Es tracta principalment de paràmetres urgents d'hematologia, hemostàsia, bioquímica, immunoquímica, fluids biològics i cribratges ràpids de microbiologia.

En total, en el Laboratori Clínic Territorial de Girona hi treballen prop d'un centenar professionals que provenen de l'Hospital Trueta, de l'Hospital de Santa Caterina i de l'Hospital de Campdevànol. El Laboratori realitza activitat per a l'ICS Girona (tant del Trueta com dels 27 equips d'atenció primària), per a l'IAS (de l'Hospital de Santa Caterina, dels centres de la xarxa de salut mental i dels tres equips d'atenció primària) i també per a l'Hospital de Campdevànol, on també hi ha unes instal·lacions, i dels centres sociosanitaris.