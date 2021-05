Deixar de fumar no és una tasca fàcil ja que estem parlant d'una addicció. El fumador sap que és un addicte, igual que sap que el tabac és perjudicial per a la seva salut i per a la salut dels que l'envolten. De fet, la majoria dels fumadors s'ha plantejat deixar-ho en alguna ocasió però no ha trobat la forma, el moment o el suport més adequat.

Més de 60.000 persones moren a Espanya a causa del tabac, aproximadament unes 164 al dia; és a dir tantes com si cada dia s'estavellés un avió amb més de cent passatgers a bord, sense que quedés cap supervivent.

El primer pas i el més fàcil a l'hora de deixar de fumar és reconèixer el mal que provoca el tabac i voler deixar de fumar. Una vegada presa la decisió és important que et marquis una data, tractant que sigui un dia que no et provoqui estrès, que sàpigues que no tindràs cap complicació que pugui alterar la decisió de no fumar.

Els experts recorden que deixar-ho a poc a poc, suprimint cada dia alguns cigarrets, no sol ser eficaç. És millor i més fàcil deixar de fumar del tot a partir de la data que t'has marcat. I, sobretot, el dia abans del dia assenyalat pots fer un autoregistre de cigarrets i has de llençar el tabac que et sobri.

Els primers dies, després de deixar de fumar, et resultarà més fàcil suportar-ho si canvies els teus hàbits. A més, per l'ansietat a la nicotina pots buscar substituts com el xiclet, la fruita o alguna llaminadura.

També és important que comuniquis la decisió a les persones que t'envolten i que et poden ajudar: els teus fills, els teus amics, els teus companys. Aquesta és la manera de mostrar el teu "compromís" amb la decisió, d'aquesta manera demostra que és un intent seriós i definitiu per a deixar de fumar i ells seran còmplices que t'ajudaran.

Beneficis de deixar de fumar: minut a minut

1.- 20 minutos sense fumar:

* La pressió sanguínia es normalitza.

* Recuperes la calor a mans i peus.

2.- 8 hores sense fumar:

* Els nivells d'oxigen són normals.

* Tens més vitalitat.

3.- 48 hores sense fumar:

* Has eliminat la nicotina del cos.

* Recuperes el gust i l'olfacte.

4.- 72 hores sense fumar:

* Tens encara més energia.

* Respires millor.

* Desapareix la síndrome d'abstinència.

5.- 3 setmanes sense fumar:

* Disminueix o desapareix la tos.

* Els pulmons treballen millor.

* Millora la circulació sanguínia.

6.- 2 mesos sense fumar:

* Et canses molt menys.

* Experimentes la satisfacció de guanyar al tabac.

7.- 3 mesos sense fumar:

* Tens un 30% més capacitat pulmonar.

8.- 1 any sense fumar:

* Redueix un 50% el risc de morir per atac al cor.

9.- 5 anys sense fumar:

* El teu risc d'infart és el mateix que si no hagués fumat

10.- 10 anys sense fumar:

* El teu risc de càncer de pulmó ha disminuït a la meitat.

Deu motius per a deixar de fumar

Hi ha moltes raons per a deixar de fumar, el Ministeri de Sanitat té un decàleg que pot ajudar-te a prendre la decisió, ja que saber per què fem les coses ens ajuda a prendre la decisió i a aconseguir l'objectiu proposat.