Molt poques són les persones que quan eren infants no han gaudit d’un entrepà de crema de cacau a la sortida de l’escola. Cal dir, que no és l’opció recomanable per alimentar als nens i nenes. Normalment, aquest producte, que es posa entre les dues llesca de pa, conté un alt valor energètic amb les conegudes calories buides a causa de la gran quantitat de sucre que té.

Això no obstant, si el teu fill o filla es delecta per la deliciosa crema de cacau i no li vols restringir, et deixem la millor recepta per preparar-ne una des de casa amb només cinc ingredients: avellanes, castanyes, llet, crema de cacau i edulcorant al gust. Ingredients: 80ml de llet semidesnatada o beguda vegetal

20gr de cacau pur en pols

50gr d’edulcorant al gust

100gr de castanyes cuinades

30gr d’avellanes Mercadona posa a la venda un batut de xocolata que no engreixa Preparar-la no té cap secret: Barrejar la llet o beguda vegetal amb l’edulcorant

Triturar les avellanes i les castanyes fins que es quedin cremoses

Afegir a la barreja de fruits secs el cacau i la llet amb l’edulcorant

Triturar-ho tot fins que quedi una barreja homogènia Elimina aquest aliment de la teva dieta si vols perdre pes des del primer dia