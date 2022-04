Un agent infecciós podria estar darrere dels casos d'hepatitis aguda severa d'origen desconegut detectats en nens de diversos països, entre ells Espanya, va informar aquest dimarts el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC). Des que les autoritats britàniques van donar l'alarma el passat dia 5, casos similars s'han registrat a Dinamarca, Irlanda, Holanda, Espanya i els Estats Units, sense que s'hagi pogut determinar de moment amb exactitud la causa. «L'equip investigador del Regne Unit, on han passat la majoria dels casos fins avui, considera que un agent infecciós és la causa més probable, basant-se en les característiques clíniques i epidemiològiques dels casos», va assenyalar l'ECDC en un comunicat.

Aquest organisme de referència per epidèmies de la Unió Europea (UE) va ressaltar que les investigacions britàniques han descartat qualsevol relació dels casos amb la vacuna contra la covid-19 i que tampoc s'ha identificat cap exposició comuna a aliments o begudes. En la majoria dels casos no es va registrar febre, alguns van requerir atenció en unitats hepàtiques i en uns pocs va ser necessari un trasplantament de fetge. Les investigacions han exclòs hepatitis viral dels tipus A, B, C, D i E en tots els casos.

En els tretze casos detectats a Escòcia, per als quals hi ha informació detallada sobre test de coronavirus, tres van donar positiu, cinc negatiu i en dos es va documentar una infecció per covid-19 en els tres mesos previs. L'ECDC, que té la seva seu a Estocolm, va informar que està col·laborant amb equips dels països on s'han detectat casos, així com amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), per donar suport a les investigacions en curs.

Les autoritats sanitàries de la regió de Madrid van informar el passat dia 13 que estan investigant els tres primers casos detectats a Espanya, un dels quals va requerir un trasplantament de fetge, encara que tots evolucionen favorablement. Els nens, amb edats d'entre 2 i 7 anys i procedents de tres comunitats autònomes espanyoles es troben ingressats en un hospital madrileny, segons un comunicat d'aquesta regió.