El risc d’insolació o cop de calor s’ha de tenir molt en compte durant aquests dies en què els termòmetres superaran els 40 graus, sense oblidar el factor de la humitat excessiva, que poden produir la deshidratació de l’organisme. La prevenció, amb una bona hidratació, l’ús de roba adequada, caminar per l’ombra, una bona alimentació i evitar el carrer en les hores de més calor, entre altres mesures, és sempre la millor opció, expliquen els experts de Sanitas.

Símptomes d’una insolació

És fonamental saber quins són els símptomes d’un cop de calor per poder reaccionar a temps, ja que és una situació de risc que pot ser molt greu, especialment en persones grans i nens petits. En la fase inicial, els símptomes més habituals són mal de cap, marejos, nàusees i fins i tot vòmits. En la següent etapa sorgeixen altres símptomes, com rampes, augment de la temperatura corporal (en 10-15 minuts pot pujar fins als 40 graus), convulsions, alteració de la consciència o desorientació. I aquesta ja és una situació de gravetat que exigeix una reacció immediata, ja que, si no, es pot arribar a produir un col·lapse de l’organisme.

Què fer davant una insolació

Quan es reconeixen en una persona els símptomes d’una insolació o cop de calor, el més convenient és sempre acudir a un servei d’urgències o al lloc de socors si s’està a la platja o a la piscina. Però si per qualsevol raó això no fos possible, cal seguir els següents passos: