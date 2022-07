Un dels plaers més grans en arribar a casa de la feina és fer una migdiada amb el ventilador posat, però un estudi desenvolupat pel Centre de Medicina Circadiana i del Son de Northwestern, que depèn de la Facultat de Medicina de la Universitat Feinberg de Chicago, ha arribat a la conclusió que les persones que dormen la migdiada de forma habitual tenen un 12% més de probabilitats de desenvolupar pressió arterial alta, i un 24% de probabilitats de patir un vessament cerebral, comparant aquestes dades amb les dels que no segueixen aquest hàbit.

La doctora Phyllis Zee, directora del centre esmentat, assegura que "els resultats demostren que la migdiada augmenta la incidència d'hipertensió i accident cerebrovascular, després d'ajustar o considerar moltes variables que se sap que estan associades amb el risc de malaltia cardiovascular i accident cerebrovascular ".

Aquest seria un dels motius pels quals els metges pregunten als pacients habitualment si fan la migdiada. I com més llarga sigui la festa, pitjor és el resultat, perquè hi pot haver un trastorn del son subjacent en certes persones que no s'està detectant a temps.