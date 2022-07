Hi ha una gran varietat de gelats al mercat, i cada any les marques ens sorprenen amb innovacions. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat els que es venen al súper i a més d’aconsellar la possibilitat de fer-los a casa, ha aclarit quins són més saludables que d’altres des d’un punt de vista nutricional. Van per categories:

Pel que fa als de crema, la millor opció és el Sandwich Nata de Nestlé. L’OCU l’ha catalogat amb la lletra D a Nutriscore. El paquet de sis unitats es pot trobar als supermercats al voltant de 3,50 euros. En la categoria gelats de llet el millor és el Gellateli (marca de Lidl) amb el seu producte Huracán. La seva classificació Nutriscore és C. Es pot trobar a Lidl per 1,69 euros. Al paquet venen set unitats i cada gelat està compost de diverses capes amb diferents sabors com pera, vainilla o maduixa. Respecte als polos, Nestlé obté la millor qualificació amb el Pirulo. Els seus ingredients són aigua, puré de maduixa, sucre, suc i aromes naturals. Té el segell B NutriScore. Per 4,50 euros venen cinc gelats a cada paquet I en gelats mixtos, l’OCU assenyala el famós gelat Twister de Frigo. A la caixa venen vuit gelats per 4 euros. L’OCU basa la seva anàlisi especialment en el sistema Nutriscore, que penalitza les calories i nutrients que convé restringir perquè no són beneficiosos per al nostre organisme. Entre aquests es troben els greixos saturats, el sucre i la sal. A més, valora positivament la presència de fruites i verdures, fibra i proteïnes.