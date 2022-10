El Banc de Sang i Teixits de Catalunya només té reserves per als propers quatre dies perquè en les últimes setmanes han baixat les donacions, pel que ha urgit la ciutadania a donar sang.

Per pal·liar aquesta situació, el Banc de Sang i Teixits ha informat que durant aquesta setmana ha obert 50 col·lectes i dimecres 12 d'octubre, que és festiu, mantindrà oberts els serveis per donar sang als hospitals Clínic i Sant Pau de Barcelona i al Joan XXIII de Tarragona.

El Banc de Sang ha emfatitzat que es necessitarien 1.100 donacions diàries per recuperar les reserves de sang i encarar l'últim trimestre de l'any.

Les reserves actuals a Catalunya tenen sang per a quatre dies, quan des del banc voldrien, almenys, poder tenir subministraments per a vuit dies.

A la web donarsang.gencat.cat es poden trobar tots els punts de donació disponibles, entre els quals hi ha 12 grans hospitals i diferents punts mòbils que hi ha a tot el territori.

Per remuntar les donacions, el Banc de Sang insisteix en la necessitat que la població que es trobi bé de salut vagi a donar sang en els propers dies.

Els requisits per poder donar exigeixen que la persona tingui entre 18 i 70 anys, pesi més de 50 quilos i es trobi bé de salut, i en el cas de ser dona, que no estigui embarassada. Els tatuatges i 'pírcings' no impedeixen donar sang.

Els qui hagin viatjat a l'estranger poden consultar prèviament a la web si hi ha algun impediment per poder donar sang.

Les persones que mai hagin donat sang i tinguin dubtes, poden contactar amb el Banc de Sang per fer la seva consulta