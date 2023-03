La pujada dels preus ha provocat que moltes famílies hagin de modificar la seva llista de la compra per intentar fer front els efectes de la inflació. Entre les decisions de compra que prenen cada vegada més clients hi ha la de baixar la qualitat dels productes frescos: per exemple, molts confessen haver passat de consumir peix fresc a peix congelat, per poder fer front als preus.

Entre els productes carnis més consumits a Espanya hi ha la carn picada: es tracta d'un producte que es pot utilitzar en moltes receptes diferents i molts consumidors aposten per comprar-la i utilitzar-la per fer pastes, guisats, mandonguilles i altres plats. Però des de l'OCU adverteixen que el que coneixem com carn picada en moltes ocasions no és més que un "preparat de carn" conegut com a 'Burguer Meat'.

Segons un estudi que ha fet l'OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), l'autèntica carn picada sol ser la que demanem directament al carnisser, mentre que la carn que va envasada en la safata i que es coneix com a 'Burguer Meat' és una "barreja d'additius, sulfits, cereals o vegetals que es fan servir com aglutinants i sí, carn, però a vegades el percentatge és inferior al 80%.

Tal com expliquen, aquesta pràctica és vàlida gràcies a la "coartada del nom": la 'Burguer Meat', que seria una "llicència per enriquir la carn amb sulfits, additius i un extra de greix". Els consumidors, confusos per l'envàs, pensen que estan portant a casa seva una carn picada de vaccí quan en realitat és un preparat de carn.

L'OCU alerta sobre la baixa qualitat dels preparats de carn

Després d'haver analitzat 22 mostres, l'OCU va resoldre que només sis d'elles tenien una bona valoració. En la majoria d'elles hi havia menys d'un 70% de carn de vaccí, mentre que hi havia un excés de greix del 20%. A més a més, també van descobrir que el preparat de carn inclou tendons i cartílags, els quals provoquen problemes amb el col·lagen i les proteïnes. I això no acaba aquí, perquè van acabar mostrant un excés d'additius i la presència d'altres carns més econòmiques per engreixar el producte.