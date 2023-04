Una malaltia que porta molts i molts anys amb nosaltres i que, encara, no s'ha erradicat al cent per cent. El que sí que hem aconseguit ha estat prevenir-la i tractar-la. La malària o paludisme és una malaltia que encara trobem a països subdesenvolupats i causa més de 600.000 morts a l'any.

Com es transmet la malària i quins efectes té sobre la salut

La malària es transmet a través del mosquit Anopheles, portador del paràsit Plasmodium. Una sola picada del mosquit anòfel femella infectat i estarem amb la malaltia. Els seus efectes o conseqüències lleus són febre alta, esgarrifances, mal de cap i anèmia. També podem tenir fatiga, confusió, convulsions i dificultat per respirar, aquestes són els símptomes greus. El més important és tractar-la de forma immediata i correcta per tal de curar-se.

Normalment, aquest insecte es troba a l'Àfrica subsahariana, la part central d'Amèrica del Sud i el Pacífic oriental. La vacuna per erradicar-la és la RTS,S/AS01, P. falciparum, aquesta vacuna la gestiona la mateixa OMS, per tal de garantir el seu bon desenvolupament, l'actualització si fos el cas, les dosis necessàries i l'anàlisi dels resultats reals sobre la vacunació i els seus efectes.

Els mosquits que porten la malària solen aparèixer a les nits fins a l'alba

Les xifres per morts de malària han baixat

A Àfrica, regió on hi ha un nucli dels més importants de malària, ha baixat un 49% la taxa de mortalitat des de l'any 2000, dades d'Unicef Espanya. Tot i aquestes grans dades, gràcies a la vacunació de la regió, hi ha més de 700 menors de 5 anys que moren a conseqüència de la malària, cada any. Erradicar-la ha de ser una tasca de tots.

És molt important que si viatgem a zones on encara està activa, ens vacunem i prenguem altres precaucions:

Prendre certs medicaments diaris abans, durant i després de la nostra estada al país amb possibilitat de contagi , per a més informació s'ha d'anar al centre de vacunació internacional, recordeu demanar hora amb antelació.

diaris abans, durant i després de la nostra estada al país amb possibilitat de , per a més informació s'ha d'anar al recordeu amb antelació. Utilitzar repel·lents d'insectes com la dietiltoluamida (DEET), segons CatSalut

com la dietiltoluamida (DEET), segons Vestir-se amb roba de màniga llarga , per tal d'evitar tenir zones descobertes on els mosquits ens puguin picar

, per tal d'evitar tenir zones descobertes on els mosquits ens puguin picar Dormir en habitacions amb mosquiteres a finestres i portes i, mosquiteres de llit, si podem

a finestres i portes i, mosquiteres de llit, si podem Ús d'insecticides

🦟 La malària es pot prevenir i tractar, però encara representa un risc per a la salut a tot el món.



🌍🗓 En el Dia Mundial de la Malària volem fer èmfasi en la innovació com a mesura per erradicar-la. pic.twitter.com/EEnSeUi6bs — Salut (@salutcat) April 25, 2023

La malària no està tan lluny com creiem, encara està vigent i porta moltíssimes morts. Entre tots hem d'aconseguir frenar els contagis, prenent les mesures necessàries de prevenció si viatgem a algun dels països que tenen el mosquit Anopheles. També és important que els governs continuïn invertint a portar la vacuna on pertoca i a qui pertoca, per tal d'acabar amb aquesta malaltia més que centenària.