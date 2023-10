Tenir una bona imatge estètica ja no és només cosa de dones. Ja fa molts anys que els homes també acudeixen a centres d'estètica per depilar-se, fer-se tractaments a la pell o fins i tot, es posen les seves cremes a casa. Tot i que, això no acaba aquí. Moltes persones creuen que, únicament, les dones són les que s'operen per augmentar-se els pits, entre altres, per sentir-se més atractives o desitjades, ja que, la societat ha canviat i ara la presència estètica i la sexualització són pilars fonamentals per poder sentir-se millor.

Doncs, error! Els homes també s'operen i es fan tractaments estètics i com no podia ser menys, també es fan operacions o retocs al penis per tal d'augmentar la seva longitud i grossor i així, donar un major plaer a la dona o una aparença sexualitzada irreal.

Com es fa l'allargament de penis?

La veritat és que no hi ha cap operació específica per allargar-lo o fer-lo més gruixut, perquè si toquéssim els penis amb una cirurgia, podríem acabar provocant una falta de funcionalitat en l'esfera sexual, segons Javier Romero Otero, uròleg de Roc Clínic.

Tot i que, si s'està fent una cirurgia en el penis, la qual cada vegada està sent més demanada pels homes, per tal de tenir-lo més llarg.

En què consisteix aquesta cirugia?

Es tracta d'estirar el penis de l'home fins als seus límits, a través de la secció del lligament suspensori, baixant la inserció o naixement de l'escrot i eliminant la grassa suprapúbica. Amb aquesta operació s'aconseguirà, visualment, una millora quan el penis estigui en repòs, tot i que, quan estigui en erecció no hi haurà un augment d'aquest. Així doncs, és un retoc estètic en repòs, però no servirà per millorar l'acte sexual.

Si volguéssim aconseguir un penis més gruixut, es podrien injectar unes substàncies que el farien més gruixut, però tindríem un problema amb el lliscament de la pell i això faria perdre funcionalitat al membre. A més, el doctor Javier Romero Otero adverteix que aquesta pràctica pot ser molt perillosa.

La mitjana de la longitud del penis en erecció segons el país europeu (procedència genètica):

Itàlia ronda els 15,35 centímetres

ronda els 15,35 centímetres França , els 15,74 centímetres

, els 15,74 centímetres Països Baixos , els 15,87 centímetres

, els 15,87 centímetres I a Espanya, la mitjana és de 13,85 centímetres

La mida importa?

Segons un estudi realitzat per la Universitat de Califòrnia, amb la col·laboració de la Universitat de Nou Mèxic, s'ha descobert que, per les dones la mida ideal del penis és de 16,3 centímetres de llarg i de 12,7 de grossor, una mida per sobre la mitja.

"La satisfacció d'una relació no és per la mida. Està demostrat que la intimitat, la compenetració i la complicitat amb la parella és fonamental". Javier Romero Otero, uròleg de Roc Clínic

Com fer créixer el penis sense cirurgia

Per Internet hi ha un munt de remeis i trucs al respecte, però la fiabilitat d'ells no la podem concloure.

Un dels exercicis per fer-lo créixer és fent exercicis 'jelquing': fent un massatge diari amb uns moviments determinats (així podríem augmentar la mida del penis).

L'allargador de penis, segons el doctor Romero Otero, aquest sí que és fiable, fent augmentar uns dos centímetres, però no funciona en tots els casos. A més, perquè sigui efectiu s'ha de fer un programa d'entre 4 i 6 hores diàries per aconseguir els 2 centímetres extres.