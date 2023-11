El cordó umbilical, un vincle vital que connecta la mare i el nadó, és una font inestimable de recursos per a la salut futura del bebè. Avui, moltes famílies estan optant per conservar el cordó umbilical del seu fill per aprofitar els avantatges que aquesta pràctica pot oferir en el camp de la medicina regenerativa i la prevenció de malalties.

Guardar el cordó umbilical permet preservar les cèl·lules mare, també conegudes com a cèl·lules progenitores hematopoètiques. Aquestes cèl·lules tenen la capacitat única de transformar-se en diversos tipus de cèl·lules especialitzades, com ara les del sistema sanguini, el sistema immunitari i altres teixits del cos. Aquí tenim alguns dels avantatges més destacats d'emmagatzemar aquest tresor biològic: 1. Tractaments Mèdics Innovadors: Guardar el cordó umbilical pot obrir la porta a tractaments mèdics innovadors en el futur. Les cèl·lules mare emmagatzemades poden ser utilitzades en teràpies regeneratives per a tractar malalties com la leucèmia, anèmia i altres trastorns de la sang. 2. Compatibilitat Familiar: Les cèl·lules mare emmagatzemades són un 100% compatibles amb el nadó, i també poden ser compatibles amb altres membres de la família. Això significa que les cèl·lules podrien ser usades per tractar malalties genètiques o altres afeccions que puguin afectar altres membres de la família. 3. Prevenció de Malalties: Les cèl·lules mare tenen el potencial de regenerar i reparar teixits danyats o malalts. Guardar el cordó umbilical pot ser una forma de prevenció, permetent tractar possibles malalties en el futur mitjançant la reparació de teixits i òrgans. Com Guardar el Cordó Umbilical: Emprar un servei de banc de cordó umbilical és la manera més comuna de preservar aquestes cèl·lules. Quan el bebè neix, es recull una mostra de sang del cordó umbilical i es processa per aïllar les cèl·lules mare. Aquesta mostra es congela i s'emmagatzema en un banc de cordó umbilical especialitzat, assegurant la seva preservació per a futurs usos mèdics. És important tenir en compte que guardar el cordó umbilical no és una garantia absoluta de futur ús mèdic, i algunes teràpies podrien no estar disponibles immediatament. No obstant això, moltes famílies veuen aquesta decisió com una inversió en el benestar i la salut futura dels seus fills.