L’espirometria, l’única prova diagnòstica per confirmar si es té malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), només s’havia fet en un 27% dels 228 pacients inclosos en un treball de recerca perquè són fumadors o exfumadors. Són conclusions provisionals -les definitives es publicaran el 2024- de l’Estudi ART, realitzat pel Grup de Respiratori de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG). Un «problema persistent», segons els metges, en una malaltia que segueix sent una gran desconeguda: 7 de cada 10 espanyols més grans de 40 anys que la pateixen estan sense diagnosticar.

Així ho apunten, per part seva, des de la farmacèutica GSK. Concretament, segueix sent la patologia crònica menys considerada, tot i ser la tercera causa de mort al món i afectar uns 384 milions de persones. Moltes persones amb símptomes respiratoris crònics no busquen atenció mèdica i, tot i que l’ús de l’espirometria ha augmentat en els darrers 15 anys, segueix «sent una àrea important que cal millorar en l’àmbit de l’Atenció Primària, especialment entre les dones», remarquen els experts.

El doctor José M. Valero Pérez, membre del Grup de Respiratori de la SEMG i investigador principal de l’estudi de la societat científica, afirma que «tot i els diferents paradigmes de l’EPOC, el tabac continua sent el principal factor de risc d’aquesta malaltia». El fet de disposar d’un registre actualitzat a nivell nacional, assenyala el metge, ajudarà a afrontar el problema i, en conseqüència, a actuar.

Segons els resultats preliminars de l’Estudi ART, que seran analitzats a la revista Medicina General i de Família, s’ha detectat «l’escassa petició» d’espirometries en fumadors/exfumadors simptomàtics, i amb un índex tabàquic més gran de 10 anys/paquet. «Segueix sent un problema atàvic i persistent» en el diagnòstic de la malaltia, assenyala el doctor Valero.

Història clínica

Altres dades inicials obtingudes en l’estudi -en què han participat 25 investigadors nacionals de la SEMG-, i en aquest cas positives, són que el 80% fumadors o exfumadors de més de 35 anys tenien en la seva història clínica registrada l’hàbit tabàquic, cosa que, segons el principal investigador, és una dada «bastant bona» en els pacients que han complert els criteris d’inclusió.

El treball de la societat científica, assenyala el representant de la SEMG, aportarà dades de gran interès, ja que, en els darrers 20 anys, no hi ha cap estudi de caràcter nacional publicat en aquest sentit a Espanya, excepte algunes comunicacions en congressos per part d’hospitals.

La farmacèutica GSK, per part seva, ha llançat una campanya que anima els pacients a comunicar-se amb el seu metge en cas de presentar símptomes com tos crònica, expectoració matutina (expulsió de flegma), dispnea (falta d’aire), limitació de l’esforç físic o bronquitis freqüents (tos i dolor al pit en tossir). Els principals factors de risc de l’EPOC són el tabaquisme, el tabaquisme passiu, la contaminació de l’aire d’exteriors i interiors i l’exposició laboral a pols i productes químics, segons asseguren els experts.