Alerta: els efectes adversos dels cosmètics han pujat un 130%

A tots ens agrada estar bé i que no passin els anys per nosaltres. Utilitzar productes de cosmètica ens pot arribar a ajudar moltíssim. Hi ha productes naturals i altres químics. El seu ús dependrà de cada usuari. Hi ha cremes, sèrums, exfoliants, etc. La veritat és que tenim una gran varietat i solucions per a totes les "imperfeccions" que ens puguem trobar. Tot i que, envellir no és cap imperfecció! Així doncs, avui us explicaré amb dades de l'AEMPS el seguit de problemes que estan causant els cosmètics en l'àmbit de la salut.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMP) va donar a conèixer a través del seu "Informe Anual sobre cosmetovigilancia 2023" la repercussió de la cosmètica sobre la salut i la veritat és que els resultats van ser molt alarmants.

Les dades de l'AEMPS

L'any passat es van investigar 120 notificacions d'efectes adversos en utilitzar certs productes cosmètics. A part, van quedar 40 casos sense poder analitzar per falta de dades o informació. Recordem que tots els productes han de passar un control de qualitat certificat per la UE.

Altres anys, les dades havien estat molt més baixes. Així doncs, l'alarma s'ha incrementat. Tot i això, tres de cada quatre notificacions no presentaven gravetat. A continuació, us deixo els cinc productes que més problemes han donat als usuaris.

Els 5 productes cosmètics que més notificacions han causat

La cosmètica de la cura de la pell, representant un 30% de les notificacions. En aquest punt també hi entren els productes per afaitar-se i decoloració del pèl. Els desodorants han representat el 28%. Els productes solars un 10%. Els productes per depilar un 7%. Els productes per la cura de les ungles amb un 6%.

Les dades de gravetat segons el cosmètic

Productes per la cura de la pell: un de cada 6 usuaris ha estat greu

Desodorants: 5 casos de gravetat

Productes solars: 5 van ser considerats greus

Productes depilatoris: 5 casos greus

Productes per les ungles: totes van ser considerades com no greus

Els desodorants també provoquen efectes adversos / drobotdean

Els efectes adversos què han provocat

Dermatitis inespecífica amb un 25% total dels casos

amb un 25% total dels casos Acne cosmètic amb un 23% del total

amb un 23% del total Dermatitis al·lèrgica amb un 18% dels casos

amb un 18% dels casos Dermatitis irritativa amb un 7% del total de casos

amb un 7% del total de casos Altres poc freqüents: problemes respiratoris, xoc anafilàctic, cremades solars i efectes oculars

Segons l'OCU, que hi hagi una pujada tan inesperada en els efectes adversos no és perquè realment n'hi hagi més; sinó que, el sistema de vigilància i control ara és molt més efectiu gràcies al nou sistema NotificaCS que ha implementat el Sistema Espanyol de Cosmetovigilància.