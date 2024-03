Per què tancar la porta de l'habitació abans de dormir pot ser el teu salvavides?

Abans d'anar-te'n al llit, és habitual revisar que has tancat la porta d'entrada a l'habitatge, que has apagat el gas si tens una bombona de butà o que has tancat totes les aixetes.

Tot i això, tots hauríem d'afegir entre els nostres costums per dormir el fet de tancar la porta de l'habitació. Segons l'Organització de Ciències de la Seguretat UL, d'UL Solutions, un 60% dormim amb la porta oberta quan aquesta acció comporta un perill de mort.

La raó per la qual has de tancar la porta de l'habitació abans de dormir

Bàsicament, en cas d'incendi a la casa, és molt menys arriscat dormir amb la porta tancada. L'Associació Nacional de Protecció contra Incendis va concloure el 2019 que gràcies a la millora dels materials en mobles i construcció, el temps mitjà per escapar d'un incendi a una casa s'ha reduït a 3 minuts. Les cases estan més ben connectades.

Tot i això, també és possible que el foc s'estengui més ràpid. Per aquesta raó, tenir la porta tancada de l'habitació et permet estar una mica més protegit davant de temperatures que poden arribar als 300ºC.

Altres avantatges que comporta aquest hàbit senzill, relacionats amb la possibilitat d'un incendi, és el manteniment d'uns nivells normals d'oxigen per més temps i endarrerir l'entrada de flames i furgació a l'estada. El vídeo situat sobre aquestes línies deixa clar que hauries de prendre nota si encara no ho fas.