Coneixes el repte viral de la crema solar?

La primavera està duent moments de fred, calor i pluges. Això és el que s'espera d'aquesta època de l'any, malgrat que, des de fa uns quants anys, el canvi climàtic ha fet estralls en el nostre clima. Però, què passa amb els dies que fa aquella calor tan forta? Tens ganes d'anar a la platja oi? Aquest passat cap de setmana va ser molt calorós i les platges estaven a rebentar. Prendre el sol i agafar color és la prioritat de molts, però, quan hi vas, et poses crema solar? Quants no heu sentit durant aquesta setmana, he anat a la platja i m'he cremat; moltíssimes persones. Hem de ser conscients que els raigs UVA han augmentat considerablement i és molt important cuidar la salut de la nostra pell, per evitar l'envelliment, taques, cremades i càncer de pell. Cada vegada hi ha més persones que pateixen aquest tipus de càncer, el qual es pot prevenir amb les mesures adequades. Et deixem les recomanacions dels experts en la pell (dermatòlegs) per tal que comencis a cuidar la teva salut.

El Sol és dolent?

No. Els efectes beneficiosos del Sol en l'ésser humà són molt reconeguts i podríem destacar els següents:

Millora algunes malalties dermatològiques com la psoriasi i la dermatitis atòpica.

algunes malalties dermatològiques com Millora l'estat d'ànim.

Permet la síntesi de la vitamina D, essencial per prevenir el raquitisme en els infants i l'osteoporosi en la gent gran.

essencial per Afavoreix la circulació.

Tot i això, també comporta una sèrie d'efectes desfavorables que haurem de conèixer per ser conscients dels problemes que podria portar una inadequada exposició al sol.

Reduir els efectes del Sol a la pell

Duent a terme una protecció adequada. Una bona protecció solar és imprescindible per disminuir la taxa de càncer de pell que ha augmentat espectacularment en els darrers anys al nostre país. Per realitzar una correcta exposició solar haurem de tenir en compte els apartats següents:

Quan sigui possible cal evitar l'exposició directa a la radiació solar especialment a les hores centrals del dia (11-16 hores) amb elements com para-sols o gorres. No ens hem de confiar en circumstàncies que comporten una falsa seguretat com l'aire fresc o l'alta nuvolositat (els raigs poden travessar els núvols). Romaneu a l'ombra.

amb elements com para-sols o gorres. (els raigs poden travessar els núvols). Romaneu a l'ombra. Cal fer servir protecció ocular (ulleres) i filtres solars (de factor de protecció 30 o superior) abans de sortir de casa (30 minuts abans d'exposar-se al sol) , repetint l'aplicació cada dues hores , després del bany o una sudoració excessiva.

abans de sortir de casa , , després del bany o una sudoració excessiva. La crema solar ha d'aplicar-se a tot el cos, extremant la precaució en àrees sensibles com la cara, coll, llavis, cuir cabellut, espatlles i escot . Utilitzeu també protector labial.

. Utilitzeu també protector labial. L'exposició solar ha de ser progressiva . Deixa que la teva pell s'acostumi al sol de manera gradual i sobretot eviti les cremades solars.

. Deixa que la teva pell s'acostumi al sol de manera gradual i sobretot eviti les cremades solars. Beu aigua i líquids per evitar la deshidratació.

per evitar la deshidratació. Evita els perfums i colònies alcohòliques que continguin essències vegetals , perquè actuen com a fotosensibilitzadors.

, perquè actuen com a fotosensibilitzadors. Compte amb els medicaments que poden induir fotosensibilitat.

Cuida els petits de casa amb protecció solar / freepik

Protegeix-te el cap amb barrets, gorres o sota l'ombra d'un arbre o para-sol. Aquest punt és especialment important en ancians i nens petits.

Aquest punt és especialment important en ancians i nens petits. Evita l'exposició solar en menors de 3 anys.

Moda perillosa

L'exposició perllongada a la radiació ultraviolada pot ocasionar diferents afeccions i malalties a la pell. Des de cremades, taques i envelliment prematur a qüestions més greus com el càncer de pell. Així doncs, l'ús de cremes i protectors solars és imprescindible a l'estiu.

TikTok s'ha tornat la xarxa més viral quant a reptes. Però, saps si aquests reptes i recomanacions són certes? Les xarxes socials poden contenir nombrosos enganys i reptes molt perillosos per la salut. Avui et desmentim i t'advertim dels perills de la nova moda de posar la crema solar al congelador.

Així, congelar la crema solar potser pot servir per refrescar lleugerament la pell, però no per protegir-la. Per això, si el que es busca és combatre la calor, potser és millor comprar un polvoritzador i omplir-lo d'aigua.

A 'Ya es mediodía' han parlat amb Álvaro Fernández, farmacèutic, que ha confirmat que la crema congelada "perd les seves propietats". "Pot afectar el nivell de protecció perquè en sotmetre's a temperatures extremes, aquesta crema es fa malbé. L'ideal és mantenir-la en un lloc fresc, però no a la nevera", ha explicat.