La delegació del govern català a Girona ha homenatjat la literatura infantil i juvenil aquest Sant Jordi en l’esmorzar amb escriptors. A primera hora del matí diversos autors gironins s’han reunit a la casa de Solterra, als Serveis Territorials de Cultura, per donar el tret de sortida a la diada. En aquest esmorzar, la delegada ha volgut reconèixer els autors Carles Sala i Roser Rimbau, autors del gènere infantil. Els dos autors han aprofitat per reivindicar aquesta literatura com “la porta d’entrada” al món de les lletres dels infants. Sala i Rimbau han lamentat que sigui un gènere menystingut tot i la importància a nivell de vendes.

El jardí del Palau Solterra ha tornat a acollir l’esmorzar literari de Sant Jordi a les comarques gironines. Puntualment, a dos quarts de deu del matí els escriptors gironins han anat arribant a la cita, acompanyats per bibliotecaris, llibreters i altres persones vinculats amb el món editorial per donar el tret de sortida a la diada de Sant Jordi a Girona.

En la cita no hi han faltat alguns dels escriptors gironins com ara Josep Maria Fonalleras o Núria Esponellà, també hi havia periodistes com ara Anna Punsí. Enguany el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, també ha participat en la cita que la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha aprofitat per homenatjar la literatura infantil i juvenil.

Cañigueral ha destacat que aquest gènere és “la porta d’entrada” dels infants a la literatura i per tant “és important que ho facin en català”. En l’homenatge a aquest gènere, s’ha premiat a dos autors: Carles Sala i Roser Rimbau.

Sala ha aprofitat per reivindicar el gènere. “Encara que sigui literatura per a petits, no vol dir que sigui literatura petita”. A més ha recordat que els llibres d’aquest gènere són un dels més venuts de tot Sant Jordi, malgrat que no apareguin en els rànquings que fan molts mitjans de comunicació.

En la mateixa línia, Roser Rimbau ha explicat que en molts casos, els demanen quan faran “el salt” a la literatura per a adults, menystenint el seu gènere. Per això Rimbau ha assegurat que se sent còmode escrivint per a infants i joves i no preveu canviar de gènere perquè “és literatura de qualitat igualment”.

L’esmorzar ha arrencat amb una foto de família de tots els autors i posteriorment la delegada ha desitjat a tots ells que passin una bona diada i que “superin totes les expectatives” de vendes.