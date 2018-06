El quintet musical Noah, amb dues integrants gironines, expulsat de «X factor»

El quintet musical Noah, format per la vilobinenca Paula Noguer, l'anglesenca Irene Carreras i tres noies més Carlota Busquets, Mia Farrés i Sara Roy, va ser eliminat aquest dissabte del programa de talents X Factor que emet Telecinco.

Les cinc noies catalanes van interpretar el tema de Survivor, Eye of the tiger, però la seva interpretació no va acabar de convèncer el públic.

Les joves artistes van entrar el programa el passat mes de maig després que per primera vegada en la història del show, el jurat format per Risto Mejide, Laura Pausini, Fernando Montesinos i Xavi Martínez, decidís donar els quatre vots positius abans de veure l'actuació, un detall que les noies desconeixien abans d'entrar al plató.

Tot i això, i tal com va explicar Mejide al final de la seva actuació, aquest avantatge no els feia falta, ja que van aconseguir deixar al jurat amb la boca oberta.