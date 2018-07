Els dos homes que van aparèixer sense vida a Riells van morir per inhalació de gas

Els dos homes que van aparèixer en avançat estat de descomposició en un garatge ocupat de Riells i Viabrea (Selva) la setmana passada van morir per inhalació de gas. L'autòpsia ha confirmat que els cadàvers no tenien signes de violència i que els fets s'haurien produït per una mala ventilació de l'habitacle, on tenien un generador. Els dos homes tindrien uns 50 anys i haurien mort uns dies abans que els localitzessin. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís dimarts passat pels volts de tres quarts d'onze de la nit i quan hi van arribar van descobrir els dos cadàvers. La principal hipòtesi de la investigació era la d'una mort accidental com a conseqüència del mal funcionament del generador que hi havia al garatge on vivien. Els cossos els van traslladar a l'Institut de Medicina Legal on els forenses els van realitzar l'autòpsia.