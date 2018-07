Arbúcies estrenarà ajuntament aquest 2018

L'edifici de Molí del Roquer d'Arbúcies, conegut com a Can Delfí, passarà a acollir el nou ajuntament abans d'acabar aquest any. Una decisió que, segons ha explicat l'alcalde, Pere Garriga, permetrà optimitzar les funcions, agrupar tots els treballadors i centralitzar tots els serveis que s'ofereixen des del consistori ja que, actualment, les dependències municipals estan repartides per diferents edificis. La rehabilitació d'aquest immoble, la disposició de dos aparcaments amb 45 places, l'adequació del passeig de la riera i la urbanització de la plaça 1 d'Octubre –al costat del nou ajuntament– té un cost d'uns 700.000 euros, ha detallat Pere Garriga.

Can Delfí és un edifici de quatre plantes que s'organitzaran de la següent manera: a la planta de sota la plaça, a nivell de la riera, s'hi ubicaran els arxius municipals i la maquinària de funcionament de l'edifici com ara l'ascensor; a la planta baixa s'hi accedirà per la nova plaça –el ple ha de ratificar que sigui anomenada de l'1 d'Octubre–, on abans hi havia l'habitatge conegut amb el nom de Can Quiquet, i serà l'entrada principal de l'edifici. A més, en aquest nivell s'instal·laran els serveis d'administració, la recepció de l'ajuntament i la sala d'actes.

La primera planta, a l'alçada del carrer Estenedor, acollirà els serveis d'Atenció a les Persones, el Jutjat de Pau, Secretaria, Alcaldia, les regidories i els serveis tècnics municipals (cultura, gent gran, medi ambient, joventut, governació, salut, educació, participació ciutadana, comunicació, pagesia...). Finalment, al segon pis hi haurà els serveis urbanístics, l'Oficina d'Habitatge, l'Oficina de Promoció Econòmica, els serveis informàtics i de noves tecnologies.

El trasllat de l'ajuntament permetrà alliberar els espais actuals que s'estan ocupant del Museu Etnològic del Montseny, ja que els despatxos dels serveis urbanístics i de serveis tècnics formen part del conjunt de La Gabella.

Actualment, els serveis municipals que dona l'Ajuntament als arbuciencs està repartit en 3 edificis: La Gabella, Can Delfí i l'Ajuntament i ara es concentrarà tot a l'edifici remodelat. «Amb aquesta nova instal·lació volem donar un millor servei a la gent d'Arbúcies, apropant l'administraciío al ciutadà», ha afirmat el batlle.

L'alcalde ha destacat la molt bona feina que s'ha fet des del consistori en aquesta zona de Can Delfí, ja que «anava tot a terra i s'hi havien de fer blocs de pisos i, en canvi, ara, hem recuperat un edifici emblemàtic de la història de la nostra vila i uns espais públics que ara són places, passeigs i aparcaments per millorar el benestar de la gent».