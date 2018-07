Riells i Viabrea inaugura demà la nova biblioteca de 240 metres quadrats

Riells i Viabrea inaugurarà demà a la tarda la nova biblioteca Pompeu Fabra. L'equipament tindrà 240 metres quadrats d'espai i comptarà amb un fons bibliotecari més gran que l'anterior gràcies als préstecs que s'han rebut a través del Sistema Públic de Lectura. El nou espai municipal ofereix més zones d'estudi, cerca d'informació, lectura i també s'ha habilitat un espai per als més petits amb una zona de jocs i pintura perquè desenvolupin les seves inquietuds culturals i artístiques. Una altra característica de la nova biblioteca serà que es podrà disposar d'una zona polivalent per fer xerrades, conferències, formacions, presentacions, exposicions o el ja veterà Club de Lectura del poble. L'acte inaugural estarà presidit per la Carme Renedo, delegada del Departament de Cultura i Josep Maria Bagot, l'alcalde.