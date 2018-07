El fiscal vol que el sospitós del doble crim de Susqueda pagui 480.000 euros de fiança

El fiscal vol que el detingut pel doble crim de Susqueda, Jordi Magentí Gamell, consigni una fiança de 480.000 euros per fer front a les possibles indemnitzacions que hauria de pagar en cas de condemna. Si no compta amb els diners, el fiscal sol·licita al jutjat que ordeni que li embarguin els béns. Segons l'escrit que el fiscal ha presentat al Jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners per sol·licitar aquestes mesures cautelars, existeix el perill de «pèrdua de patrimoni» de l'investigat perquè dona «la pràctica totalitat dels seus ingressos» a la seva parella, tal i com ella mateixa va explicar durant la seva declaració del 20 de juny. «Els ingressos se'n van, mes a mes, a Colòmbia i, en cas de condemna, hi haurà una responsabilitat civil a favor de les persones perjudicades que no es podrà cobrir perquè el patrimoni de l'investigat estaria a mans de la seva dona», argumenta el fiscal Víctor Pillado. El jutjat resoldrà la petició.

«És evident, a partir de la declaració de la seva dona, que es pot evaporar el patrimoni de la persona investigada», argumenta el fiscal, que sol·licita que imposin al detingut pel doble crim de Susqueda la fiança de 480.000 euros per pagar les possibles indemnitzacions als familiars de les víctimes en cas que l'acabin condemnant. El fiscal exposa que va ser la mateixa dona de Magentí qui va explicar al jutjat, en la declaració del 20 de juny, que «no exerceix cap activitat laboral a Colòmbia» i que «viu d'uns 900 euros mensuals de la pensió de l'investigat», que és l'únic ingrés que rep el suposat autor de la mort a trets de la parella del Maresme.

«Això suposa que la pràctica totalitat de la pensió de l'investigat se'n va a Colòmbia» i que, continua detallant Pillado, no es podran recuperar els diners per pagar la possible responsabilitat civil perquè estarà «a mans de la seva dona». Com que entén que existeix un «perill de pèrdua de patrimoni», sosté que «només es pot evitar» imposant una fiança o, si Magentí no té els diners, embargant-li els béns. «Així s'aconseguiria garantir que, en cas de condemna, podrà abonar almenys parcialment la indemnització, que és l'única compensació que poden rebre més enllà que es faci justícia per la mort dels seus fills», subratlla el fiscal.



Compensació per a les víctimes

En cas d'absolució, afegeix, s'aixecaria l'embargament i es retornarien els diners recaptats. A més, destaca que Magentí «no està fent ús dels diners» perquè els envia de forma pràcticament íntegra a Colòmbia. «No té sentit que la dona de l'investigat visqui sense treballar i a expenses que els perjudicats puguin quedar-se sense indemnització en un futur», exposa Pillado, que recorda que la quantitat inembargable de la pensió «superaria amb escreix» la quantitat que la filla de la dona de Magentí guanya treballant al seu país d'origen (700.000 pesos, que són uns 203 euros). A banda del risc de pèrdua de patrimoni, el fiscal argumenta que també es compleix un segon requisit per imposar la mesura cautelar: que existeixin suficients indicis de criminalitat contra l'investigat. «Hi ha indicis clars de conducta delictiva de dos delictes d'assassinat comesos per Jordi Magentí», considera l'acusació pública, que es remet a la interlocutòria d'ingrés a presó dictada pel jutjat instructor l'1 de març i la ratificació posterior feta per l'Audiència de Girona.

Si el jutjat atén la petició del fiscal, i segons fixa la llei d'enjudiciament criminal, Jordi Magentí tindrà dos dies (el de la notificació i un més) per pagar la fiança. En cas contrari, procediran a embargar-li la pensió o qualsevol altre bé del que disposi. El fiscal proposa que la fiança sigui de 480.000 euros calculant la indemnització en base al barem que fixa 70.000 euros per cada progenitor perquè les dues víctimes eren menors de 30 anys, 20.000 euros per cada germà, més una tercera part de la quantitat resultant.



Anàlisi dels telèfons mòbils

La petició de mesures cautelars no és l'únic escrit que el fiscal ha presentat al jutjat instructor. També ha demanat noves diligències de prova. En concret, sol·licita que la dona de Magentí aporti el mòbil que feia servir quan estava al país perquè la unitat d'informàtica forense dels Mossos d'Esquadra determini si hi ha presència d'algun troià, virus o malware que hagués pogut enviar els suposats missatges demanant socors. També vol que analitzin les imatges que la dona aporti del pantà de Susqueda per extreure'n les metadades per determinar la data, l'hora i el lloc des d'on es van fer.

El fiscal sosté que és «fonamental» per donar «versemblança o negar» la declaració que va prestar al jutjat, quan va assegurar que havia estat en «innombrables ocasions» a Susqueda.Una altra de les proves que la fiscalia vol que es faci és analitzar si realment (tal com va dir la dona al jutjat) van fer cerques de bitllets per viatjar a Colòmbia prèvies al 29 d'agost del 2017. També sol·licita que es remeti comissió rogatòria a les autoritats de Colòmbia per comprovar si els mòbils de la parella del Maresme s'han activat en aquest país. En cas positiu, afegeix, que s'aporti informació sobre quan es van engegar, amb quines targetes SIM i de qui són propietat.