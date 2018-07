Santa Coloma substitueix la canonada d'aigua potable de l'avinguda Farners

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha iniciat les obres per substituir la canonada de subministrament d'aigua potable de l'avinguda Farners, situada al sector sud de la urbanització de Santa Coloma Residencial. Les obres, que afectaran principalment els veïns de l'avinguda Farners, del carrer Masnou i dels carrers adjacents, ha de permetre resoldre problemes de qualitat en el subministrament com la manca de pressió, que s'accentua durant els mesos d'estiu pel creixement en la demanda. L'empresa responsable del servei d'abastament d'aigües de Santa Coloma de Farners, Aigües Colomenques, serà l'encarregada d'executar el projecte amb un pressupost de 151.569,38 euros. Les obres, que ja s'han iniciat, està previst que durin un màxim de tres setmanes i que finalitzin al voltant del 20 de juliol. Segons ha valorat el regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Governació, Ricard Pujol, aquestes obres «formen part d'unes actuacions imprescindibles per assegurar el correcte subministrament d'un bé tan important i fonamental com és l'aigua, així que hem cregut que aquesta actuació era molt prioritària». La urbanització Santa Coloma Residencial disposa d'una instal·lació de la xarxa d'aigua potable antiga, que es va construir els anys 70 coincidint amb el naixement de la urbanització, i que actualment presenta deficiències pel que fa a pressió i volum d'aigua que ha de subministrar a la gent que hi viu, atesa la demanda registrada. Aprofitant les obres de substitució de la canonada, on se n'instal·larà una de nova de pol·lietiè de 200 mil·límetres, l'Ajuntament també hi col·locarà tres nous hidrants d'incendis al llarg de l'avinguda i la nova canonada quedarà connectada amb la resta de xarxa de subministrament de la urbanització.