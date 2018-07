Mor un motorista en un accident a Brunyola, a la carretera d'Anglès

Un motorista va morir ahir arran de l'accident que va patir a Brunyola en un xoc amb un cotxe a la C-63 (entre l'Eix Tranversal i Anglès). El Sistema d'Emergències Mèdiques el va evacuar ferit molt greu en helicòpter fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va morir posteriorment. Com a conseqüència de l'accident, l'accés a l'Eix Transversal va quedar tallat, ja que el sinistre es va produir on convergeixen les dues carreteres, segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT). Per aquest motiu es va haver de tallar l'accés a la C-25 durant unes dues hores.

L'accident de trànsit va tenir lloc pels volts de les vuit del matí d'ahir, a l'altura del quilòmetre 31 de la C-63, carretera que uneix Brunyola amb Santa Coloma de Farners, i a tocar de la sortida de l'Eix Transversal de Santa Coloma de Farners, que és al quilòmetre 225, en sentit Lleida. Les causes del sinistre estaven sota investigació dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit. En el succés s'hi van veure implicats una moto i un turisme.

En les tasques d'emergències hi van treballar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques.